Η ενδεκάδα της Εθνικής: Με Μπακασέτα και Βαγιαννίδη οι επιλογές του Γιοβάνοβιτς

Η ενδεκάδα της Ελλάδας κόντρα στη Λευκορωσία. Πιστός στο 4-2-3-1 ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τις απαντήσεις στα δύο μεγαλύτερα ερωτηματικά να είναι Μπακασέτας και Βαγιαννίδης, όσον αφορά τις επιλογές του για το σημερινό παιχνίδι.

Αναλυτικά, ο Τζολάκης είναι κάτω από τα δοκάρια, Μαυροπάνος και Κουλιεράκης στο κέντρο της άμυνας, με τον Βαγιαννίδη να παίζει δεξιά και τον Τσιμίκα αριστερά. Στα χαφ Κουρμπέλης και Ζαφείρης, με τον Καρέτσα να βρίσκεται στο δεξί «φτερό» και τον Τζόλη στο αριστερό, ενώ ο Μπακασέτας θα κινείται πίσω από τον Παυλίδη. Εκτός αποστολής έμειναν Ρέτσος και Δουβίκας.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης - Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης - Παυλίδης

Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρότα, Κυριακόπουλος, Χατζηδιάκος, Μασούρας, Πέλκας, Μουζακίτης, Σιώπης, Μάνταλος, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης

Λευκορωσία (Κάρλος Άλος): Παβλιουτσένκο – Πίγκας, Μαρτίνοβιτς, Ζάμπελιν, Πέτσενιν – Γκρόμκο, Κόρζουν, Γιαμπλόνσκι, Κοβάλεφ – Μελνιτσένκο, Εμπόνχ

Στον πάγκο: Ιγκνάτοβιτς, Λαπούκχοφ, Παρκχομένκο, Μιάκις, Μαλασέβιτς, Ντεμτσένκο, Μπαρκόφσκι, Καρμπόβιτς, Κάλινιν, Μάλκεβιτς, Βολκόφ, Πάσεβιτς.

