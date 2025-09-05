Ο ορισμός του «εσύ κοιμάσαι και η τύχη σου δουλεύει». Ο παγκόσμιας φήμης ποδοσφαιριστής, Νεϊμάρ, ξύπνησε με 970 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον στο λογαριασμό του, απλά επειδή ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε έναν συμπατριώτη του δισεκατομμυριούχο.

Μπορεί ο αποκλεισμός του από τις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι με την εθνική ομάδα να τον πλήγωσε, ήρθε όμως μία είδηση που σίγουρα θα του αναπτερώσει το ηθικό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ο ζάμπλουτος Βραζιλιάνος επιχειρηματίας έφυγε από τη ζωή και στη διαθήκη του έγραψε για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ το μυθικό ποσό των 970 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος.

Σαφώς αυτά τα χρήματα μπορεί ο Νεϊμάρ να μην τα είχε ανάγκη, δεδομένα όμως πλέον έχει κάτι για να γεμίσει το κενό που του άφησε η εθνική Βραζιλίας. Κυριολεκτικά από το πουθενά, ένα μυθικό χρηματικό ποσό εμφανίστηκε στην αγκαλιά του Νεϊμάρ, με τον Βραζιλιάνο δεδομένα να το υποδέχεται με ένα τεράστιο χαμόγελο.

