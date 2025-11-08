Λογαριασμός
Η Αθήνα υποκλίθηκε στον «βασιλιά» Τζόκοβιτς - Κατέκτησε με ανατροπή τον 101ο τίτλο του

Ο Τζόκοβιτς κατέκτησε με ανατροπή τον 101ο τίτλο του (2-1 επί του Μουζέτι), σηματοδοτώντας την ιστορική επιστροφή του ATP Tour στην Αθήνα μετά από 31 χρόνια  

Νόβακ Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε τον 101ο τίτλο της καριέρας του σε έναν τελικό που θα μείνει στην ιστορία, σηματοδοτώντας την επιστροφή του ATP Tour στην Αθήνα μετά από 31 χρόνια! Στο κατάμεστο Telekom Center Athens, σχεδόν 15.000 θεατές παρακολούθησαν τον Σέρβο να επικρατεί 2-1 (4-6, 6-4, 7-5) με ανατροπή του Λορέντσο Μουζέτι σε 2 ώρες και 59 λεπτά!

Το ματς ήταν συναρπαστικό, με τον Μουζέτι να ξεκινά δυναμικά, κερδίζοντας το πρώτο σετ με 6-4 και δείχνοντας σιγουριά στο σερβίς του, ολοκληρώνοντας το ματς με 10 άσους.

Ωστόσο, η εμπειρία και η ψυχραιμία του Τζόκοβιτς ήρθαν στο προσκήνιο στο δεύτερο σετ, το οποίο κατέκτησε 6-3. Ο Σέρβος παρέμεινε σταθερός στα κρίσιμα σημεία, βελτίωσε τις επιστροφές του και εκμεταλλεύτηκε τα break points που του παρουσιάστηκαν, προσφέροντας εντυπωσιακό θέαμα και κερδίζοντας games κάνοντας μέχρι και σπαγγάτο!

Στο τρίτο σετ, η μάχη κορυφώθηκε. Ο Τζόκοβιτς έκανε πρώτος break, αλλά ο Μουζέτι αντέδρασε, ισοφαρίζοντας άμεσα. Τελικά, η κλάση και η εμπειρία του Σέρβου φάνηκαν καθοριστικά στα τελευταία games, όπου έκλεισε το σετ και το ματς με 7-5.

Οι θεατές χειροκροτούσαν και ζητωκραύγαζαν για τον Τζόκοβιτς σε κάθε εντυπωσιακό του χτύπημα. Μάλιστα, ο Σέρβος απόλαυσε την ατμόσφαιρα και, μετά τη λήξη, πανηγύρισε σκίζοντας τη μπλούζα του!

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: τένις νόβακ τζόκοβιτς
