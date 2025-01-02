ΑΕΚ και Λεβαδειακός αναμετρήθηκαν στην «OPAP Arena» για την 16η και τελευταία αγωνιστική του 2024 της Stoiximan Super League.

Η Ένωση κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 στο 90+4’ χάρη στο γκολ του Γεράσιμου Μήτογλου, σώζοντας στο φινάλε τον βαθμό της ισοπαλίας. Βέβαια το τέρμα αυτό σύμφωνα με τον Πάολο Βάλερι δεν θα έπρεπε να μετρήσει διότι ο αμυντικός των «κιτρινόμαυρων» έκανε φάουλ λίγο πριν σκοράρει.

Σήμερα 2 Ιανουαρίου ο Λεβαδειακός με ανακοίνωση του αντέδρασε έντονα για τη μη τιμωρία των διαιτητών και ζήτησε απαντήσεις από τον Πάολο Βάλερι, τονίζοντας πως αυτοί οι δύο χαμένη βαθμοί στη Νέα Φιλαδέλφεια, μπορεί να κρίνουν μέχρι και την κατηγορία για την ομάδα της Λιβαδειάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λεβαδειακού:

«Τις τελευταίες ημέρες του 2024 ακούσαμε τον κ. Paolo Valeri, να δηλώνει ότι το γκολ το οποίο δέχθηκε η ομάδα μας στον αγώνα με την ΑΕΚ στο 94΄, ήταν άκυρο και ότι κακώς μέτρησε, με αποτέλεσμα η ομάδα μας να στερηθεί 2 πολύτιμους βαθμούς.

Θα θέλαμε λοιπόν κύριε Valeri να σας ενημερώσουμε, αν δεν το γνωρίζετε, ότι στην κατηγορία στην οποία αγωνιζόμαστε, εκτός από τον Πρωταθλητή και τις ομάδες που βγαίνουν στην Ευρώπη, οι δύο τελευταίες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα υποβιβάζονται.

Η διαφορά δε, μεταξύ της μιας κατηγορίας με την άλλη, τόσο οικονομικά όσο και οργανωτικά είναι χαώδης, αφού τα έσοδα είναι σε αναλογία 1/200.

Η παραμονή στην κατηγορία, κρίνεται στον 1 βαθμό ή και στην ισοβαθμία πολλές φορές. Οπότε, ελπίζουμε αυτοί οι 2 βαθμοί που στερήθηκε η ομάδα μας, από την απόφαση του Διαιτητή κυρίου Τσακαλίδη και Διαιτητή VAR κυρίου Βεργέτη, να μην είναι καθοριστικοί για την παραμονή της στην κατηγορία.

Διανύουμε τις πρώτες ημέρες του νέου έτους και ενώ ελπίζαμε ότι μετά από έναν χρόνο, θα υπήρχαν επιπτώσεις στους διαιτητές και όχι μόνο συνέπειες στην ομάδα μας μετά από αυτή την απαράδεκτη διαιτησία, με μεγάλη έκπληξη βλέπουμε να ορίζετε ξανά τον διαιτητή κύριο Τσακαλίδη και τον διαιτητή κύριο Βεργέτη.

Στη χώρα μας είθισται, όπως πιστεύουμε και στη χώρα σας, τα καθοριστικά και οφθαλμοφανέστατα λάθη, να τιμωρούνται και όχι να επιβραβεύονται.

Ποιες είναι λοιπόν οι επιπτώσεις προς τους συγκεκριμένους διαιτητές, μετά από ένα τόσο σοβαρό λάθος, όπως και ο ίδιος ομολογήσατε, να μετρήσει ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει με συνέπεια την αλλοίωση του αποτελέσματος; Να οριστούν ξανά στην αμέσως επόμενη αγωνιστική;

Κύριε Valeri, περιμένουμε την απάντησή σας, αν δυσκολεύεστε στα ελληνικά, έστω και στην μητρική σας γλώσσα».

