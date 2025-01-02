Το δικό του μήνυμα σε ομάδα και κόσμο έστειλε ο Εργκίν Αταμάν.

Ενόψει του αγώνα με την Μπολόνια, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR ξεκαθάρισε ότι δεν πρέπει κανείς να επαναπαυτεί.

Χαρακτήρισε αναγκαίο λοιπόν οι παίκτες του να δείξουν την απαραίτητη συγκέντρωση και το ΟΑΚΑ να είναι τόσο «καυτό» ώστε να σπρώξει την ομάδα στην τελική ευθεία της Ευρωλίγκας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν:

Για την Μπολόνια:

«Δεν είναι η ομάδα που ήταν στην αρχή της σεζόν. Με τον κόουτς Ιβάνοβιτς κέρδισε πολλά σημαντικά παιχνίδια, τόσο εκτός όσο κι εκτός έδρας. Παίζει πιο επιθετικά, στην επίθεση χρησιμοποιεί περισσότερο τον Γουίλ Κλάιμπερν και τον Αϊζάια Κορντινιέ, ενώ κι ο Ακίλε Πολονάρα είναι πιο ενεργός. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα, να είμαστε επιθετικοί και να βρούμε πόντους στο ανοιχτό γήπεδο στην έδρα μας».

Για την ανανέωση του συμβολαίου του Ματίας Λεσόρ:

«Έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Δεν μπορούμε να εστιάσουμε σε ένα συμβόλαιο ή στην επόμενη σεζόν. Αύριο οι φίλαθλοι και η ομάδα θα πρέπει να κάνουμε focus στο παιχνίδι με την Μπολόνια, που είναι πολύ δύσκολο. Είμαστε πλέον στο δεύτερο κομμάτι της Ευρωλίγκας. Πρέπει να κερδίσουμε, είναι ένα must win παιχνίδι. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο για τα συμβόλαια».

Για το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός AKTOR κερδίζει κάθε φορά που παίζει την άμυνα που θέλει να βλέπει ο ίδιος:

«Φυσικά! Ειδικά με τον νέο παίκτη που έχουμε. Η άμυνα είναι το κλειδί, μπορούμε να βρούμε έξτρα πόντους στον αιφνιδιασμό και το transition στο γήπεδό μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και σε αυτό θα εστιάσουμε στον αυριανό αγώνα.

Είμαστε σε καλή θέση στην κατάταξη τώρα. Πριν από τέσσερις εβδομάδες ήμασταν σε τραγική κατάσταση, αν θυμάστε όμως. Κάθε αγώνας είναι σημαντικός, όπως επίσης είναι σημαντικό να προστατεύσουμε αυτή τη θέση στην κατάταξη και να προσπαθήσουμε να ανεβούμε, να παραμείνουμε στην πρώτη τετράδα.

Φυσικά, ο κόσμος και η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ είναι σημαντική. Δεν θέλω να έρθει ο κόσμος στο ΟΑΚΑ για να απολαύσει και να δει το σόου, αλλά να μας υποστηρίξει από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό και να δείξει σε όλους πως το ΟΑΚΑ είναι μια δύσκολη έδρα. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να εστιάσουν στην ομάδα και να της δώσουν έξτρα κίνητρο. Γιατί όταν μας δίνουν έξτρα κίνητρο, η ομάδα είναι πιο επιθετική στην άμυνα. Το πάρτι τελείωσε, το είπα και στους φίλους μου. Το πάρτι των εορτών τελείωσε. Το πραγματικό κομμάτι της Ευρωλίγκα ξεκινά τώρα και όλοι οι φίλαθλοι θα πρέπει να μας βοηθήσουν για να κερδίζουμε τους αγώνες».

