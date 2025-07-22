Εθνική πόλο ανδρών: Ηρωική Ελλάδα, έχασε με buzzer beater και στα πέναλτι την πρόκριση στον τελικό

Όχι δάκρυα, μόνο μπράβο και άπειρα respect για την Εθνική πόλο Ανδρών. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έφτασε ένα δέκατο του δευτερολέπτου από μια επική πρόκριση με απίστευτη ανατροπή απέναντι στην Ισπανία, στον ημιτελικό του Παγκοσμίου της Σιγκαπούρης, ωστόσο ισοφαρίστηκε στο 0,1’’ πριν το τέλος και έχασε στα πέναλτι με 4-2.



Η ελληνική ομάδα βρέθηκε να χάνει με 6-2 τρία λεπτά πριν το τέλος του δεύτερου οκταλέπτου, ωστόσο με απίθανη άμυνα που κράτησε την Ισπανία άσφαιρη για… 18:59 κρατούσε την τύχη του αγώνα στα χέρια της. Οι Ίβηρες, ωστόσο, ισοφάρισαν στο 0,1’’ πριν το τέλος (!) και ο ημιτελικός οδηγήθηκε στα πέναλτι. Εκεί Κάκκαρης και Σκουμπάκης δεν βρήκαν στόχο και η ελληνική ομάδα θα παίξει την Πέμπτη στον μικρό τελικό για το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στον ηττημένο του Σερβία-Ουγγαρία (16:35).

Το ματς:



Αρκετά κλειστό ήταν το ξεκίνημα του παιχνιδιού, εκεί όπου η τακτική και οι σκληρές άμυνες των δύο ομάδων είχαν τον πρώτο λόγο. Η Ισπανία ήταν εκείνη που μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και εκμεταλλευόμενη τον παίκτη παραπάνω, κατάφερε και προηγήθηκε με 2-0 στο 5', χάρη στα τέρματα των Μπούστος και Σαναούια, την ώρα όπου η Εθνική μας δυσκολευόταν πολύ να «σπάσει» την εξαιρετική ισπανική άμυνα.

Το πρώτο «γαλανόλευκο» τέρμα ήρθε 2:38' πριν το τέλος της περιόδου, όταν η Εθνική μας κέρδισε πέναλτι και ο Γεννηδουνιάς το μετέτρεψε σε γκολ, προτού, ο Έλληνας αρχηγός με τρομερά δυνατό σουτ γράψει το 2-3 ένα λεπτό αργότερα. Μάλιστα, η Ελλάδα, είχε μια τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει στο φινάλε του πρώτου οκταλέπτου, όταν το σουτ του Γκιουβέτση σε «νεκρό χρόνο» και μάλιστα στον παίκτη παραπάνω, σταμάτησε στο δοκάρι του Αγκίρε.

Στην πρώτη φάση του δεύτερου οκταλέπτου, η Εθνική άγγιξε την ισοφάριση, ωστόσο, για τρίτη φορά στο ματς, η μπάλα δεν μας έκανε το χατίρι, με το σουτ του Σκουμπάκη να σταματά στο δοκάρι. Και ενώ το ντέρμπι συνεχιζόταν, στο 18', μια αψυχολόγητη ενέργεια του Χαλυβόπουλου να ρίξει γροθιά εντός πισίνας και κάτω από το νερό σε αντίπαλό του, έφερε την Ελλάδα σε πολύ δύσκολη θέση. Και αυτό, διότι, οι διαιτητές τιμώρησαν με αντιαθλητικό και τετράλεπτη αποβολή χωρίς αντικατάσταση τον Έλληνα περιφερειακό.

Συνθήκη την οποία οι Ίβηρες την εκμεταλλεύτηκαν, καθώς, με τρία γκολ σε αυτό το διάστημα δια χειρός των Γρενάδος (2) και Σαναούια, η ομάδα του Νταβίντ Μάρτιν προηγήθηκε για πρώτη φορά στο ματς με +4 για το 6-2 στο 21ο λεπτό του ματς. Παρ' όλα αυτά, τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν ακόμα πιο δύσκολα για τη χώρα μας, ωστόσο, χάρη στην αυτοθυσία των παικτών μας, τις επεμβάσεις του Τζωρτζάτου και την τεράστια προσπάθεια στην άμυνα σε αυτό το τετράλεπτο, καταφέραμε να κρατήσουμε... χαμηλά τους Ισπανούς. Κάτι το οποίο και εξαργυρώσαμε λίγο μετά, αφού, όταν παίξαμε στα ίσα, μπορέσαμε με τρομερό γκολ του Γκιουβέτση να μειώσουμε στο 3-6, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Τελείως διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο τρίτο δεκάλεπτο, εκεί, όπου η Εθνική μας... μασούσε σίδερα στην άμυνα, κρατώντας στο μηδέν την Ισπανία σε όλη την περίοδο! Μάλιστα, σε συνδυασμό με τα τελευταία τρία λεπτά του δεύτερου οκταλέπτου, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας δεν δέχθηκε γκολ για 11 ολόκληρα λεπτά. Ωστόσο, επιθετικά, μπορέσαμε να βρούμε μόλις ένα γκολ, με εκπληκτικό τέρμα του Αργυρόπουλου και να μειώσουμε στο 4-6. Ένα γκολ, το οποίο ήταν το πρώτο μας στον παίκτη παραπάνω, με την Εθνική μας να χάνει μάλιστα λίγο αργότερα τεράστια ευκαιρία για ένα ακόμα τέρμα με 2 παίκτες παραπάνω, κλείνοντας τα πρώτα 24 λεπτά αγώνα με μόλις 1/9 εύστοχες τέτοιες συνθήκες.

Ήταν εμφανές πως όλη η ψυχολογία και το μομέντουμ του αγώνα είχε γυρίσει υπέρ της Ελλάδα. Παίζοντας... Ολύμπια άμυνα, οι «θεοί» του Θοδωρή Βλάχου άγγιξαν μια τεράστια και ιστορική ανατροπή! Συνεχίζοντας να βγάζουν τη μία άμυνα μετά την άλλη, χάρη στα μπλοκ και τις σπουδαίες επεμβάσεις του Τζωρτζάτου, η Ελλάδα, με δύο μαγικά γκολ των Γκίλλα και Πούρου, έφερε το ματς στα ίσα για το 6-6, 4:40' πριν το φινάλε.

Μάλιστα, 109 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ο Γκίλλας με νέο εκπληκτικό γκολ από το εξάμετρο, έφερε την Εθνική μας μπροστά στο σκορ με 7-6, δείχνοντας τον δρόμο προς τη νίκη. Ωστόσο, η τύχη τα έφερε έτσι, που η Ισπανία σε σχεδόν «νεκρό χρόνο», με μόλις 0,1'' να απομένουν στο χρονόμετρο, ισοφάρισαν σε 7-7 με τον Μουναρίζ και έστειλαν το παιχνίδι στα πέναλτι, με το πρώτο τους γκολ έπειτα από 18:59...

Στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι, η Ελλάδα δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τον άθλο της, με τους Κάκαρη και Σκουμπάκη να χάνουν το τρίτο και το τέταρτο πέναλτι της χώρας μας, και την Ισπανία να παίρνει την πρόκριση με το τελικό 4-2.

Περισσότερα σε λίγο...

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 3-6, 4-6,



Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος, Χαλυβόπουλος, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Ανδρεάδης, Πούρος .



Ισπανία (Νταβίντ Μάρτιν): Αγκίρε, Μουνάριθ, Γρανάδος Σαναούια, Ντε Τόρο, Λαρούμπε, Καμπάνας, Ταχούλ, Περόνε, Μπιέλ, Μπούστος, Λόριο, Χομίλα, Βαλέρα.

