Τους 19 παίκτες που θα συμμετέχουν στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας για το Ευρωμπάσκετ (27/8-14/9) έκανε γνωστούς ο Βασίλης Σπανούλης.

Στη λίστα όπως αναμενόταν είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ επιστρέφει μετά από απουσία δύο ετών ο Κώστας Σλούκας, αλλά και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που παίρνει τη θέση του νατουραλιζέ.

Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικές απουσίες. Ο Νικ Καλάθης που ταλαιπωρήθηκε πολύ φέτος από χονδροπάθεια αποφασίστηκε από κοινού να μην κληθεί, όπως επίσης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο που προέρχεται από μακρά αγωνιστική απραξία.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος επικαλέστηκε για δεύτερο σερί καλοκαίρι πρόσωπικους επαγγελματικούς λόγους και δεν θα είναι παρών, ενώ τους ίδιους λόγους επικαλέστηκε για πρώτη φορά και ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο οποίος είδε τον ρόλο του να είναι πολύ περιορισμένος στη Μονακό υπό τον Βασίλη Σπανούλη.

Εκτός μάχης είναι επίσης ο Τόμας Γουόκαπ, που ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης στις ΗΠΑ για το πρόβλημα στη μέση του, αλλά φυσικά κι ο Ιωάννης Παπαπέτρου που αποσύρθηκε.

Έκπληξη αποτελεί η απουσία από τις κλήσεις του Μιχάλη Λούντζη και του Δημήτρη Μωραΐτη, που τα τελευταία χρόνια ήταν στις επιλογές. Αντίθετα, κλήθηκαν οι τρεις παίκτες της Εθνικής Νέων Ανδρών που ξεχώρισαν στο Ευρωμπάσκετ U20 του Ηρακλείου, Νεοκλής Αβδάλας, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Λευτέρης Λιοτόπουλος.

Η προετοιμασία θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα (28 Ιουλίου), με το πρώτο φιλικό να έχει προγραμματιστεί για τις 6 Αυγούστου με αντίπαλο το Βέλγιο.

Αναλυτικά οι κλήσεις:

Όνομα Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση Ομάδα Συμμετοχές Πόντοι

Κώστας Παπανικολάου 31/07/1990 2.04 F Ολυμπιακός 157 1.042

Κώστας Σλούκας 15/01/1990 1.90 G Παναθηναϊκός 118 817

Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22/09/1993 1.96 G Ολυμπιακός 79 528

Γιάννης Αντετοκούνμπο 06/12/1994 2.11 F Μιλγουόκι Μπακς 68 1.072

Ντίνος Μήτογλου 11/06/1996 2.10 PF Παναθηναϊκός 43 408

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02/01/1999 2.00 G Παναθηναϊκός 32 134

Δημήτρης Κατσίβελης 01/10/1991 1.98 G ΑΕΚ 28 146

Κώστας Αντετοκούνμπο 20/11/1997 2.08 C Ολυμπιακός 24 123

Βασίλης Τολιόπουλος 15/06/1996 1.88 G Παναθηναϊκός 23 203

Τάιλερ Ντόρσεϊ 18/02/1996 1.96 G Ολυμπιακός 22 225

Νίκος Χουγκάζ 04/10/2000 2.08 F Τσεντεβίτα Ολίμπια 12 58

Βαγγέλης Ζούγρης 14/10/2004 2.01 C Λούιβιλ Κάρντιναλς 5 25

Νεοκλής Αβδάλας 04/02/2006 2.03 G Βιρτζίνια Τεκ 3 5

Όμηρος Νετζήπογλου 18/11/2002 1.93 G Ολυμπιακός 2 2

Αντώνης Καραγιαννίδης 13/04/2002 2.06 C Ολυμπιακός/Προμηθέας 1 4

Αλέξανδρος Νικολαΐδης 21/08/2002 1.90 G Μαρούσι 1 7

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ 20/04/2005 2.10 PF Παναθηναϊκός - -

Λευτέρης Λιοτόπουλος 02/08/2006 1.96 G Σεντ Τζονς - -

Νάσος Μπαζίνας 18/10/2003 1.94 G Προμηθέας - -

Οι αγώνες της Εθνικής Ανδρών θα διεξαχθούν στην πρώτη φάση, στη Λεμεσό. Αναλυτικά το πρόγραμμα του τρίτου ομίλου:

Πέμπτη 28 Αυγούστου

15:00 Γεωργία-Ισπανία

18:15 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κύπρος

21:30 Ελλάδα-Ιταλία

Σάββατο 30 Αυγούστου

15:00 Ιταλία-Γεωργία

18:15 Κύπρος-Ελλάδα

21:30 Ισπανία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Κυριακή 31 Αυγούστου

15:00 Γεωργία-Ελλάδα

18:15 Ισπανία-Κύπρος

21:30 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ιταλία

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

15:00 Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

18:15 Κύπρος-Γεωργία

21:30 Ιταλία-Ισπανία

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

15:00 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Γεωργία

18:15 Ιταλία-Κύπρος

21:30 Ισπανία-Ελλάδα



