Η Ελλάδα ζει ιστορικές στιγμές στο παγκόσμιο υγρό στίβο! Λίγες μόλις ώρες μετά την επική πρόκριση της Εθνικής γυναικών στον τελικό με τη νίκη επί των ΗΠΑ, οι άνδρες, καλούνται και εκείνοι με τη σειρά τους να κάνουν μια τέλεια εμφάνιση και να προκριθούν για δεύτερη φορά στην ιστορία τους στον τελικό της διοργάνωσης. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έχει ανέβει στο βάθρο στα δύο από τα τρία προηγούμενα Παγκόσμια, αλλά και στα τρία από τα έξι πιο πρόσφατα! Το 2015 και 2022 κατέκτησε το χάλκινο, ενώ, το 2023 το ασημένιο στην Ιαπωνία. Η Εθνική μας μετά το 1-2 στη φάση των ομίλων, ανέβασε κατακόρυφα στροφές και με νίκες επί της Βραζιλίας (17-5) και Ιταλίας (17-11), έκλεισε θέση στα προημιτελικά.

Η Ισπανία από την πλευρά της, είναι μια από τις πιο σταθερές και δυνατές ομάδες της τελευταίας δεκαετίας. Στα προημιτελικά, απέκλεισε εύκολα το Μαυροβούνιο με 14-5, διαθέτοντας εμπειρία, ταχύτητα και βάθος στο ρόστερ τους. Οι Ισπανοί έχουν κατακτήσει συνολικά δέκα μετάλλια σε Παγκόσμια, έχοντας ανέβει στο βάθρο στα τέσσερα τελευταία (2 χάλκινα, ένα ασημένιο, ένα χάλκινο).

Η σύνθεση της ελληνικής ομάδας: (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος, Χαλυβόπουλος, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Ανδρεάδης, Πούρος.

Παρακολουθήστε Live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδας - Ισπανίας εδώ.

