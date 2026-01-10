Λογαριασμός
Η αγκαλιά Γιάννη και ΛεΜπρόν μετά το φινάλε του Λέικερς-Μπακς

Η νίκη των Μπακς στο Λος Άντζελες έκλεισε με μια εικόνα γεμάτη σεβασμό: η θερμή αγκαλιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς επισφράγισε τη μεταξύ τους εκτίμηση.  

Γιαννης Λε Μπρον

Μια εικόνα γεμάτη συμβολισμό και σεβασμό χάρισε το φινάλε της αναμέτρησης στο Λος Άντζελες, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να αγκαλιάζονται θερμά αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.

Οι Μπακς είχαν μόλις αποδράσει με σπουδαία νίκη 105-101 από την έδρα των Λέικερς, με τον Γιάννη να είναι απόλυτα καθοριστικός. Ο Έλληνας σούπερ σταρ πέτυχε 21 πόντους και έβαλε την υπογραφή του στο αποτέλεσμα με δύο κομβικές άμυνες πάνω στον ΛεΜπρόν στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Παρά τη σκληρή μάχη στο παρκέ και την ένταση της στιγμής, οι δύο κορυφαίοι παίκτες άφησαν στην άκρη την αντιπαλότητα και αντάλλαξαν μια ζεστή αγκαλιά, με τον ΛεΜπρόν να χαμογελά και να λέει λίγα λόγια στο αυτί του Γιάννη.

Δείτε και την ανάρτηση του Αντετοκούνμπο, όπου έχει το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο

Πηγή: sport-fm.gr

