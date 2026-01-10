Λογαριασμός
Ο Αντετοκούνμπο υπέγραψε το μεγάλο «διπλό» των Μπακς στο Λος Άντζελες

Με καθοριστικό μπλοκ και κλέψιμο στο φινάλε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μπακς σε σπουδαία νίκη 105-101 επί των Λέικερς μέσα στο Λος Άντζελες

Σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης και λεπτομερειών, οι Μπακς έφυγαν νικητές από το Λος Άντζελες, επικρατώντας με 105-101 των Λέικερς, χάρη στην ηγετική παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα κρίσιμα δευτερόλεπτα.

Το ματς εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Οι Μπακς είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο +9 (86-77), όμως οι Λέικερς επέστρεψαν και πέρασαν μπροστά με 92-90 έξι λεπτά πριν από το τέλος. Από εκείνο το σημείο και μετά, το παιχνίδι κρίθηκε στην άμυνα.

Ο Αντετοκούνμπο έκανε την καθοριστική τάπα στον ΛεΜπρόν Τζέιμς 39 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ενώ λίγο αργότερα έκλεψε την μπάλα από τον 41χρονο σούπερ σταρ, «σφραγίζοντας» ουσιαστικά τη νίκη. Ενδιάμεσα, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ στάθηκε ψύχραιμος από τη γραμμή των βολών και έδωσε πολύτιμους πόντους.

Οι Λέικερς είδαν τον Λούκα Ντόντσιτς να μένει μακριά από τον καλό του εαυτό, να αποβάλλεται με έξι φάουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα και να ολοκληρώνει το ματς με χαμηλά ποσοστά εντός πεδιάς. Ο ΛεΜπρόν άγγιξε το triple-double, αλλά του έλειψε ένα ριμπάουντ.

Οι Μπακς ανέβηκαν στο 17-21, με πέντε νίκες στα τελευταία επτά παιχνίδια, δείχνοντας χαρακτήρα και αμυντική συνέπεια σε ένα από τα πιο απαιτητικά εκτός έδρας τεστ της σεζόν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε το παιχνίδι με 21 πόντους (9/11 δίποντα, 3/4 βολές), 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 30:48, βάζοντας την υπογραφή του σε μία από τις πιο ώριμες εμφανίσεις των Μπακς φέτος.
 

Πηγή: sport-fm.gr

