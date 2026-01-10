Χουάντσο: Από το ρεσιτάλ αστοχίας… στην κατακόρυφη βελτίωση

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δείχνει ξεκάθαρα πως αφήνει πίσω του μια απαιτητική περίοδο, προσφέροντας πλέον ουσιαστικές λύσεις στον Εργκίν Αταμάν.
Ο Ισπανός φόργουορντ πραγματοποίησε μια γεμάτη εμφάνιση, τελειώνοντας το παιχνίδι με 9 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κοψίματα και 1 κλέψιμο σε 31 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα συμμετοχής. Με αυτόν τον τρόπο έδωσε την καλύτερη δυνατή απάντηση στην έντονη κριτική που δέχθηκε το προηγούμενο διάστημα, καθώς η αγωνιστική του άνοδος είναι πλέον εμφανής.
