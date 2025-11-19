H UEFA συνεχίζει να στηρίζει τον Λανουά και τη διοίκηση της ΕΠΟ

Την εμπιστοσύνη της στην ΕΠΟ αλλά και τον Στεφάν Λανουά εκφράζει η UEFA. Κατόπιν σχετικής ερώτησης του Novasports προς το τμήμα επικοινωνίας της διεθνούς συνομοσπονδίας, στον απόηχο της συνάντησης που έγινε με εκπροσώπους της ΠΑΕ ΑΕΚ, η UEFΑ συνεχίζει να στηρίζει την επιλογή της στο πρόσωπο του Γάλλου επικεφαλής της ΚΕΔ, αλλά και τη συνεργασία της με τη διοίκηση του Μάκη Γκαγκάτση.

Η ανακοίνωση:

Επιβεβαιώνουμε την επίσκεψη και τη συνάντηση με τα στελέχη της ΑΕΚ, για την οποία η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) είχε πλήρη ενημέρωση.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο κ. Λανουά και οι συνεργάτες του προτάθηκαν από την UEFA στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) για να ηγηθούν της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) και να επιβλέπουν την ανάπτυξη της διαιτησίας στην Ελλάδα. Η UEFA έχει επανειλημμένα εκφράσει τη στήριξή της προς τον πρόεδρο και την ομάδα του στην αποστολή τους.

Η UEFA διατηρεί επίσης την ισχυρή της υποστήριξη προς την ΕΠΟ υπό την ηγεσία του κ. Γκαγκάτση, και συνεργάζονται σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και προτεραιότητες ανάπτυξης. Οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν και τη χρηματοδότηση για το νέο προπονητικό κέντρο των εθνικών ομάδων, μέσω του επενδυτικού προγράμματος UEFA Hat Trick.

