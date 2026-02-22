Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το 22ο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του, επικρατώντας του Ολυμπιακού στον τελικό του Allwyn Final 8 στο Ηράκλειο, και οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Μετά το 68-79 στον τελικό και τους πανηγυρισμούς στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, οι «πράσινοι» μετέφεραν το γλέντι σε νυχτερινό κέντρο της πόλης, όπου στήθηκε ένα αυθεντικό «πράσινο» πάρτι με παίκτες, τεχνικό επιτελείο και φίλους της ομάδας.

Από τους πρώτους που έκλεψαν τις εντυπώσεις ήταν ο Ματίας Λεσόρ και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Οι δύο τους τραγουδούσαν αγκαλιασμένοι, απολάμβαναν τη στιγμή και δεν σταμάτησαν να πειράζουν τους νεότερους της ομάδας, με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ να βρίσκεται στο επίκεντρο των χαριτολογημάτων.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο ύμνος του Παναθηναϊκού ακούστηκε από τα ηχεία, με όλο το μαγαζί να σηκώνεται στο πόδι. Παίκτες και κόσμος τραγουδούσαν μαζί, δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε... ΟΑΚΑ.

Ξεχωριστό κεφάλαιο στη βραδιά αποτέλεσε ο Κέντρικ Ναν. Όταν ο dj έβαλε το «Πουθενά» της Πέγκυς Ζήνα, το τραγούδι που έχει συνδεθεί με τον Αμερικανό γκαρντ, επικράτησε πραγματικός χαμός.

Ο Ναν άρχισε να τραγουδά «δεν θα πας πουθενά», με το σύνθημα να μετατρέπεται σε «δεν θα πας πουθε-Ναν» και το κέφι να απογειώνεται. Χαμόγελα, αγκαλιές και αποθέωση συνέθεσαν το σκηνικό μιας βραδιάς που θα μείνει αξέχαστη.

