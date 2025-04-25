Λογαριασμός
Έσπασε το «φράγμα» των 1.000 ασίστ στην Ευρωλίγκα ο Γουόκαπ

Στις αρχές του Game 2 με αντίπαλο τη Ρεάλ, ο Τόμας Γουόκαπ πέτυχε ένα milestone στην καριέρα του στην Ευρωλίγκα, σπάζοντας το φράγμα των 1.000 ασίστ!  

Γουόκαπ: Έσπασε το «φράγμα» των 1.000 ασίστ στην Ευρωλίγκα

Με στόχο τη δεύτερη νίκη και το μεγάλο πλεονέκτημα για την πρόκριση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι, φιλοξενεί ο Ολυμπιακός τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, ο Τόμας Γουόκαπ έγραψε ιστορία καταγράφοντας ένα milestone στην καριέρα του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνση.

Συγκεκριμένα, ο 32χρονος γκαρντ χρειαζόταν μόλις μία ασίστ για να φτάσει σε τετραψήφιο αριθμό στις ασίστ, με τον ίδιο να «σερβίρει» δύο καλάθια σε συμπαίκτες του, με αποτέλεσμα να σπάσει το φράγμα των 1.000 ασίστ!

Επίδοση που πέτυχε σε συνολικά 236 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα με τις φανέλες του Ολυμπιακού και της Ζάλγκιρις.

