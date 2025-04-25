Ρεάλ: Αντιδρά για τους διαιτητές του τελικού με Μπαρτσελόνα

Ο τελικός του Κυπέλλου Ισπανίας μεταξύ Ρεάλ και Μπαρτσελόνα είναι προγραμματισμένος για αύριο Σάββατο (26/04) στις 23:00 το βράδυ, όμως μία μέρα πριν το παιχνίδι γίνεται ο... κακός χαμός σε σχέση με τους διαιτητές που έχουν οριστεί για την αναμέτρηση!



Συγκεκριμένα, μετά από μία επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου, οι Μαδριλένοι ζήτησαν επίμονα να αντικατασταθεί ο διαιτητής του μεγάλου τελικού, Ρικάρντο ντε Μπούργος Μπενγκοετσέα, καθώς και ο VARίστας, Πάμπλο Γκονθάλεθ Φουέρτες. Ωστόσο, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδίας της Ισπανίας απέρριψε κατηγορηματικά το αίτημα της «βασίλισσας», με τον Μπενγκοετσέα να σφυρίζει κανονικά στο clasico της Σεβίλλης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης παρακολούθησε και την αντίδραση των οπαδών της, βλέποντας πόσο σιγά σιγά μεγάλωνε η αγανάκτηση, σε σημείο που αποφάσισε να υποβάλει επίσημη καταγγελία στην Ομοσπονδία και να υποστηρίξει ότι ένας διαιτητής που μίλησε έτσι δεν μπορεί να διαιτητεύσει κανέναν αγώνα. Μάλιστα, δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τη «Marca», η «βασίλισσα» να μην εμφανιστεί καν στον τελικό, εφόσον δεν ικανοποιηθεί το αίτημά της! Για την ώρα, απέσυρε τη συμμετοχή της από τη συνέντευξη Τύπου πριν το μεγάλο ματς, την επίσημη προπόνηση, αλλά και το επίσημο δείπνο.

