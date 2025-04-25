Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Όγδοος στην ψηφοφορία για τον κορυφαίο αμυντικό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τερμάτισε 8ος στην ψηφοφορία για το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού της σεζόν, το οποίο κατέκτησε τελικά ο Έβαν Μόμπλεϊ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: 8ος στην ψηφοφορία για τον κορυφαίο αμυντικό

Καλύτερος αμυντικός στο ΝΒΑ αναδείχθηκε ο Έβαν Μόμπλεϊ. Ο πάουερ φόργουορντ των Καβαλίερς πρώτευσε στη σχετική ψηφοφορία και έγινε ο πρώτος παίκτης του Κλίβελαντ που παίρνει το εν λόγω βραβείο.

Ο 24χρονος άσος άφησε δεύτερο τον Ντάισον Ντάνιελς των Χοκς και τον Ντρέιμοντ Γκριν των Γουόριορς. Λίγο πιο χαμηλά, και συγκεκριμένα στην όγδοη θέση, βρέθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος πήρε 5 πόντους, καθώς κάποιος εκ των ψηφοφόρων του έδωσε την πρωτιά!

Ο Ευρωπαίος που τερμάτισε ψηλότερα ήταν ο Ίβιτσα Ζούμπατς, που έκανε εξαιρετική χρονιά με τους Κλίπερς και βρέθηκε στην έκτη θέση. Ένατος βγήκε ο Τουμανί Καμαρά των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, και 13ος ο Ρουντί Γκομπέρ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Δείτε τα αποτελέσματα:

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο Milwaukee Bucks
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark