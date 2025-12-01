Η μεγάλη στιγμή του Χρήστου Μουζακίτη… Και μαζί του μια μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα.



Ο Έλληνας νεαρός άσος με κάθε επισημότητα παρέλαβε σήμερα το βραβείο του Golden Boy Web για το 2025 στην Τελετή που διοργάνωση η Tuttosport στην Ιταλία.

Ο άσος των ερυθρολεύκων έδωσε το «παρών» παρέλαβε το βραβείο του και έλαμψε άλλη μια μεγάλη διάκριση στην καριέρα του, μετά την κατάκτηση του Youth League για την σεζόν 2023-24, και πέρσι αυτή του νταμπλ με την ανδρική -πια- ομάδα του Ολυμπιακού.

«Συγχαρητήρια στους προηγούμενους νικητές, ευχαριστώ όλους όσοι με ψήφισαν. Θέλω να το αφιερώσω στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, στην ομάδα και σε όσους είναι εδώ μαζί μου», ήταν τα πρώτα του λόγια αφού πήρε στα χέρια του στο βραβείο και πρόσθεσε: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα να αποτελώ πρότυπο και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ».



Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην ομάδα του, τον Ολυμπιακό χαρακτηρίζοντας μεγάλη του τιμή που είναι μέλος του συλλόγου. «Ο αρχικός στόχος που είχα από μικρό παιδί, είμαι από 10 χρονών στον Ολυμπιακό, αγωνίζομαι στην ομάδα που ήθελα από μικρός. Έχει το mentality του πρωταθλητή», πρόσθεσε.

