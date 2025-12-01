Λογαριασμός
Ξύλο στο... χορτάρι ανάμεσα στους Νέους της Γαλατασαράι και της Φενέρμπαχτσε

Ανέβηκαν οι… τόνοι μετά τη λήξη του μεγάλου ντέρμπι στην Τουρκία της Φενερμπαχτσέ - Γαλατασαράι για το πρωτάθλημα νέων στο ποδόσφαιρο

Φενέρμπατσε - Γαλατασαράι

Τι κι αν ήταν για το πρωτάθλημα νέων… το ντέρμπι είναι ντέρμπι. Αναφερόμαστε στο ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος νέων στο ποδόσφαιρο στη γειτονική Τουρκία, ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσέ και Γαλατασαράι.

Στο μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής η γηπεδούχοι πήραν τη νίκη 2-1 αλλά στο τέλος υπήρξε μεγάλη ένταση μεταξύ των παικτών.

Μάχες σώμα με σώμα, γροθιές κτλ. με τις εικόνες να καταγράφονται από μια κάμερα που ήταν στο γήπεδο… Όπως σημειώνουν τα τουρκικά ΜΜΕ χρειάστηκε να μπουν στη μέση οι πιο ψύχραιμοι για να σταματήσουν την κατάσταση μετά από μεγάλη προσπάθεια.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Τουρκία Φενέρμπαχτσέ Γαλατασαράι ποδόσφαιρο
