Ξύλο στο... χορτάρι ανάμεσα στους Νέους της Γαλατασαράι και της Φενέρμπαχτσε

Τι κι αν ήταν για το πρωτάθλημα νέων… το ντέρμπι είναι ντέρμπι. Αναφερόμαστε στο ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος νέων στο ποδόσφαιρο στη γειτονική Τουρκία, ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσέ και Γαλατασαράι.

Στο μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής η γηπεδούχοι πήραν τη νίκη 2-1 αλλά στο τέλος υπήρξε μεγάλη ένταση μεταξύ των παικτών.

Μάχες σώμα με σώμα, γροθιές κτλ. με τις εικόνες να καταγράφονται από μια κάμερα που ήταν στο γήπεδο… Όπως σημειώνουν τα τουρκικά ΜΜΕ χρειάστηκε να μπουν στη μέση οι πιο ψύχραιμοι για να σταματήσουν την κατάσταση μετά από μεγάλη προσπάθεια.

Bugün oynanan Fenerbahçe U19-Galatasaray U19 karşılaşmasında kavga çıktı pic.twitter.com/aeOZ5klu72 — ZAM Haber (@ZamHaberAjans) December 1, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.