Καλά νέα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς ο τραυματισμός που υπέστη αποδείχθηκε ήπιας μορφής. Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς διαγνώστηκε με ελαφριά θλάση στον αριστερό προσαγωγό και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα 1 έως 2 εβδομάδων.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι ο Αντετοκούνμπο δεν θα χάσει μεγάλο μέρος της σεζόν, με το ιατρικό επιτελείο να εκτιμά πως σύντομα θα επιστρέψει στα παρκέ. Την είδηση έκανε γνωστή ο δημοσιογράφος Σαμς Σαράνια, επιβεβαιώνοντας ότι η αποθεραπεία του θα είναι σχετικά γρήγορη.

Οι Μπακς, αν και θα στερηθούν προσωρινά τον ηγέτη τους, μπορούν να αισιοδοξούν ότι θα τον έχουν ξανά διαθέσιμο μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

