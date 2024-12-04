Μια ανάρτηση ομολογουμένως προβληματίζει έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον λογαριασμό του στο instagram. Ο Έλληνας τενίστας ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο με ένα από αυτά να κεντρίζει την προσοχή καθώς αναφέρεται στα παιδιά που τα μεγαλώνουν ναρκισσιστές γονείς.

«Οι τελευταίοι μήνες ήταν μια ήσυχη καταιγίδα εξέλιξης. Μέσα από τα λάθη, τα ρίσκα και τις ατελείωτες δυνατότητες, η ζωή αποκαλύπτει την ομορφιά της - όχι στην τελειότητα, αλλά στο τολμηρό απρόβλεπτό της. Τι έρχεται; Μόνο ο χρόνος θα το δείξει», αναφέρει στην περιγραφή όλης της ανάρτησης, ωστόσο στο τέλος των φωτογραφιών-βίντεο που εμπεριέχει αυτή η ανάρτηση υπάρχει ένα βίντεο το οποίο στέκεται στα παιδιά που έχουν γονείς ναρκισσιστές.



Το βίντεο αναφέρει αναλυτικά:

«Το παιδί ενός ναρκισσιστή γονέα μαθαίνει από νωρίς ότι η αγάπη είναι υπό όρους.

Γρήγορα καταλαβαίνουν ότι θα αγαπηθούν μόνο γι' αυτό που κάνουν και όχι γι' αυτό που είναι.

Αισθάνονται ότι ο γονιός τους δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις συναισθηματικές τους ανάγκες, οπότε μαθαίνουν να αποδίδουν - διακρίνονται στον αθλητισμό, στις ακαδημαϊκές σπουδές ή γίνονται αυτός που εμπιστεύονται οι γονείς, η συναισθηματική υποστήριξη τους.

Το παιδί εγκαταλείπει τον αληθινό του εαυτό, μεταμορφώνοντας τον σε όποια εκδοχή ο εξαιρετικά επικριτικός και ισχυρογνώμων γονιός του θεωρεί ότι έχει αξία.

Χωρίς γνήσια αίσθηση του εαυτού τους, εθίζονται στην εξωτερική επιβεβαίωση.

Αυτό δημιουργεί ένα ισόβιο πρότυπο ζωής, σύμφωνα με το οποίο μαθαίνει να ευχαριστεί τους άλλους, αλλά προδίδει τον εαυτό του.

Οι σχέσεις τους γίνονται συναλλακτικές, πάντα βασισμένες στο τι μπορούν να προσφέρουν στους άλλους.

Βαθιά μέσα τους κρύβεται μια αίσθηση προδοσίας, ναι μεν αγαπήθηκαν, αλλά ασυνείδητα χρησιμοποιήθηκαν από το πιο σημαντικό πρόσωπο στον κόσμο τους.

Το άγχος, ο θυμός και ο πόνος παραμένουν θαμμένα, μέχρι να είναι επιτέλους έτοιμοι να αναγνωρίσουν αυτές τις πληγές».

