Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε κώμα ο 18χρονος γιος του Γκίλμπερτ Αρίνας μετά από σοβαρό τροχαίο

Πάρα πολύ δύσκολες ώρες περνά η οικογένεια του άλλοτε σταρ του ΝΒΑ, καθώς ο γιος του, Αλίτζα, τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο και βρίσκεται σε κώμα

Γκίλμπερτ Αρίνας: Σε κώμα ο 18χρονος γιος του μετά από σοβαρό τροχαίο

Πολύ δύσκολες ώρες περνά η οικογένεια του άλλοτε σούπερ σταρ του ΝΒΑΓκίλμπερτ Αρίνας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικανικά Μέσα, ο 18χρονος γιος του, Αλίτζα Αρίνας, ενεπλάκη σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα το πρωί της Πέμπτης (24/04), με αποτέλεσμα να διακομιστεί σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Μάλιστα, η κατάσταση της υγείας του ήταν τόσο κρίσιμη, που οι γιατροί τον έθεσαν σε τεχνητό κώμα.

Ο νεαρός ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του στο μπάσκετ, καθώς θεωρείται ένα από τα μεγάλα και πολλά υποσχόμενα ταλέντα της γενιάς του. Φέτος, αγωνίστηκε στο Chatsworth High στη Νότια Καλιφόρνια, ενώ για τη νέα αγωνιστική σεζόν έχει δεσμευτεί να παίξει στο Πανεπιστήμιο του USC.

Περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του δεν έχουν γίνει γνωστές, για τον εκρηκτικό σούτινγκ γκαρντ, που μέτρησε φέτος 30,4 πόντους, 7,4 ριμπάουντ, 4,0 ασίστ και 2,1 κλεψίματα ανά παιχνίδι.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: NBA
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark