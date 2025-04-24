Γκίλμπερτ Αρίνας: Σε κώμα ο 18χρονος γιος του μετά από σοβαρό τροχαίο

Πολύ δύσκολες ώρες περνά η οικογένεια του άλλοτε σούπερ σταρ του ΝΒΑ, Γκίλμπερτ Αρίνας.



Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικανικά Μέσα, ο 18χρονος γιος του, Αλίτζα Αρίνας, ενεπλάκη σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα το πρωί της Πέμπτης (24/04), με αποτέλεσμα να διακομιστεί σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.



Μάλιστα, η κατάσταση της υγείας του ήταν τόσο κρίσιμη, που οι γιατροί τον έθεσαν σε τεχνητό κώμα.



Ο νεαρός ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του στο μπάσκετ, καθώς θεωρείται ένα από τα μεγάλα και πολλά υποσχόμενα ταλέντα της γενιάς του. Φέτος, αγωνίστηκε στο Chatsworth High στη Νότια Καλιφόρνια, ενώ για τη νέα αγωνιστική σεζόν έχει δεσμευτεί να παίξει στο Πανεπιστήμιο του USC.



Περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του δεν έχουν γίνει γνωστές, για τον εκρηκτικό σούτινγκ γκαρντ, που μέτρησε φέτος 30,4 πόντους, 7,4 ριμπάουντ, 4,0 ασίστ και 2,1 κλεψίματα ανά παιχνίδι.

Five-star prospect and USC commit Alijah Arenas was involved in a serious car crash early Thursday morning, hospitalized and placed into an induced coma, sources tell ESPN. Arenas, 18, is the son of former NBA star Gilbert Arenas. April 24, 2025

