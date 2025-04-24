Μουζακίτης: 7ος στον κόσμο στη λίστα με τα καλύτερα αμυντικά χαφ κάτω των 20

Οι διακρίσεις για τον Χρήστο Μουζακίτη συνεχίζονται, με τον 18χρονο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού να συμπεριλαμβάνεται σε μία ακόμη λίστα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Ποδοσφαίρου!



Αυτή τη φορά, το CIES παρουσίασε τους αμυντικούς μέσους κάτω των 20 ετών με τις καλύτερες επιδόσεις σε 65 πρωταθλήματα σε όλον τον κόσμο, με τον Έλληνα χαφ να είναι έβδομος.



Στη λίστα βρίσκει κανείς παίκτες ομάδων όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, η Τότεναμ και η Μπόκα Τζούνιορς, με την κορυφή να καταλαμβάνει ο Ντελγάδο των Γενοβέζων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.