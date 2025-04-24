Παναθηναϊκός: Χαμός για τον Χουάντσο μετά τα «όργια» στο 1ο παιχνίδι με την Εφές

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί και πάλι την Αναντολού Εφές στο ΟΑΚΑ (21:30, NovaSports Prime), θέλοντας να κάνει το 2-0 στη σειρά και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στο Final Four.
Ο βασικός λόγος που οι «πράσινοι» προηγούνται ήδη 1-0 έχει ονοματεπώνυμο: Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός έκανε εμφάνιση καριέρας στο πρώτο παιχνίδι με 20 πόντους και 16 ριμπάουντ, βγήκε MVP των Game 1 της Ευρωλίγκας και κέρδισε, φυσικά, την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας.
Πράγματι, όταν ο Χουάντσο βγήκε για ζέσταμα περίπου μία ώρα πριν το τζάμπολ του δεύτερου αγώνα με τους Τούρκους, ο κόσμος που είχε ήδη συγκεντρωθεί στο ΟΑΚΑ πρώτα τον χειροκρότησε καθολικά, και έπειτα άρχισε να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του. Άλλωστε, ο Ισπανός χαίρει μεγάλης εκτίμησης από τους φίλους του Παναθηναϊκού, για τα πεπραγμένα του εντός και εκτός παρκέ.
Δείτε το βίντεο του sport-fm.gr:
