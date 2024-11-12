Γκάρι Λίνεκερ: Ο παρουσιαστής αποχωρεί από το «Match of the Day»

Ο Γκάρι Λίνεκερ, πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, θα αποχωρήσει από την εκπομπή «Match of the Day» (αγώνα της ημέρας) του BBC στο τέλος της τρέχουσας σεζόν μετά από 25 χρόνια παρουσίασης του προγράμματος, ανακοίνωσε σήμερα (12/11) ο ραδιοτηλεοπτικός. Ο Λίνεκερ, ωστόσο, θα συνεχίσει τη συνεργασία του με το BBC, καθώς θα παραμείνει στην κάλυψη του Κυπέλλου Αγγλάς, ενώ υπέγραψε συμβόλαιο για τον σχολιασμό και του Μουντιάλ 2026.

Ο Λίνεκερ, 63 ετών, θα συνεχίσει να εργάζεται στο BBC μέχρι το 2026 για να καλύψει το Παγκόσμιο Κύπελλο, επεκτείνοντας την πορεία του ως το πρόσωπο του ποδοσφαίρου του BBC για δύο ακόμη χρόνια. Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος αστέρας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

«Μετά από 25 σεζόν, ο Γκάρι αποχωρεί από το MOTD. Θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε για όλα όσα έκανε για την εκπομπή, η οποία συνεχίζει να προσελκύει εκατομμύρια θεατές κάθε εβδομάδα», δήλωσε ο διευθυντής αθλητισμού του BBC Άλεξ Κέι-Τζέλσκι.

«Θα του λείψει πολύ», πρόσθεσε.

Πρώτος σκόρερ για τη Λέστερ, την Έβερτον και την Τότεναμ τη δεκαετία του 1980 και τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Λίνεκερ είναι επίσης συνιδρυτής μιας επιχείρησης παραγωγής podcasting, «Goalhanger».

Το BBC ανέφερε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται στο podcast του MOTD, καθώς και να φιλοξενεί την κάλυψη του FA Cup τη σεζόν 2025-26.

Η δημοσιοποίηση των πολιτικών του απόψεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει επίσης πονοκέφαλο στο BBC, το οποίο έχει αυστηρούς κανόνες για την αμεροληψία.

Το 2023, ο Λίνεκερ εκδιώχθηκε προσωρινά αφού επέκρινε τη μεταναστευτική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντιτάχθηκε στο Brexit και το 2018 ζήτησε δεύτερο δημοψήφισμα.

Το BBC είπε ότι θα ανακοινώσει τα μελλοντικά σχέδια για το «Match of the Day» σε εύθετο χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

