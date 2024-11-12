Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ξεκινήσει με ιδανικό τρόπο στην League Phase του Conference League, έχοντας έναν βαθμό μετά από 3 αγωνιστικές. Ασφαλώς, οι ελπίδες των «πράσινων» για πρόκριση δεν έχουν χαθεί και μάλιστα όλα τα δεδομένα δείχνουν πως θα βρεθεί στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια έχει ακόμη να αντιμετωπίζει ως το φινάλε της League Phase κατά σειρά Ελσίνκι (εντός), New Saints (εκτός) και Ντινάμο Μινσκ (εντός). Το πρόγραμμα δείχνει βατό και το «τριφύλλι» καλείται να κάνει το καλύτερο δυνατό ώστε να μην μπλέξει σε περιπέτειες.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Football Meets Data το επικρατέστερο σενάριο για τον Παναθηναϊκό είναι να συγκεντρώσει 10 βαθμούς, δηλαδή να κάνει το 3/3 σε αυτά τα παιχνίδια, με τις πιθανότητες να ξεπερνούν το 35%. Δεύτερο σενάριο οι 8 πόντοι και ακολουθούν τα σενάρια να συγκεντρώσουν 7 και 5 πόντους αντίστοιχα. Κάπως έτσι και σύμφωνα με τις πιθανότητες μετά την ανάλυση των δεδομένων, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει μετά το πέρας των 6 αγωνιστικών 8 ή 10 πόντους.

Όσον αφορά τη θέση που αναμένεται να καταλάβει στη βαθμολογία το «τριφύλλι»; Κατά προσέγγιση και κατά μέσο όρο, σύμφωνα με όλους τους συνυπολογισμούς των πιθανοτήτων και των σεναρίων, ο Παναθηναϊκός μοιάζει δεδομένος για να βρεθεί στη 24άδα. Το πιθανότερο σενάριο είναι να τερματίσει 13ος και ακολουθούν οι θέσεις 20-21 σε πιθανότητες. Ένας μέσος όρος πάντως σύμφωνα με τα simulations είναι η 19η θέση.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα το προχωρά ακόμη παρακάτω και προσπαθεί να προσεγγίσει τους πιθανούς αντιπάλους των «πράσινων» στα νοκ-άουτ. Στον πρώτο γύρο, λοιπόν, και στον αμέσως επόμενο δηλαδή από την League Phase, πέντε πιθανοί αντίπαλοι μέσω των προσομοιώσεων που έχουν γίνει από την ειδική πλατφόρμα του Football Meets Data είναι οι Σάμροκ Ρόβερς, Πάφος, Τζουργκάρντεν, Χαρτς και Λουγκάνο.

Αν ξεπεράσει το εμπόδιο μιας εκ των αντιπάλων του το «τριφύλλι», τότε θα βρεθεί στη φάση των «16». Εκεί, θα παίξει με μια ομάδα που θα έχει τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας, με τις πέντε πιθανές αντιπάλους να αποτελούνται από τις Τσέλσι, Λέγκια Βαρσοβίας, Ραπίντ Βιέννης, Χάιντενχαϊμ και Γιαγκελόνια.

