Γιοβάνοβιτς: «Η νίκη στην Αγγλία έκανε τον κόσμο περήφανο - Να σεβαστούμε την Ιρλανδία»

Η Εθνική Ελλάδας θα υποδεχθεί την Ιρλανδία στο «Γ. Καραϊσκάκης» (13/10, 21:45), με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μιλάει στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Οι δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού:

«Σας είχα πει και στην παρουσίαση. Δεν είχα εμπειρία στις Εθνικές πριν. Το σκεπτικό μου είναι να δημιουργήσουμε μία ομάδα και το προφίλ που να μας ταιριάζει στη νοοτροπία και τα χαρακτηριστικά μας. Δεν είναι σίγουρα εύκολο. Είναι τα πρώτα παιχνίδια που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι. Η βελτίωση πιθανώς να γίνεται μόνο μέσα από τα παιχνίδια. Ήταν πολύ καλύτερο το ματς στην Αγγλία από τα προηγούμενα. Ανάλογα με τον αντίπαλο το προσεγγίσαμε το παιχνίδι για να νικήσουμε. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Ήταν εξαιρετική εμφάνιση απ' όλους τους παίκτες. Αυτό φαινότανε και όταν τα πράγματα πηγαίνανε καλά και όταν είχαμε πίεση. Είναι κάτι που αρέσει σε όλους και μας εκφράζει. Να το κρατήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο.

Ήταν δύσκολο. Είναι νέα παιδιά. Ήταν δύσκολο να ελέγξω τα δικά μου συναισθήματα. Πόσο μάλλον να ελέγξω των παιδιών. Ίσως και το παιχνίδι τους βοήθησε στο να κάνουν κάτι που να ξέρουν πώς θα μείνει για πάντα γραμμένο στην ιστορία. Πώς θα μείνει ως μία σπουδαία εμφάνιση για να τιμήσουν τον Τζορτζ. Είναι πολλά συναισθήματα σε πολλά άτομα. Ως ομάδα δείξαμε μία ενότητα που μας οδήγησε σε ένα σπουδαίο παιχνίδι.

Προπονητής είμαι. Δεν μπορώ να παίρνω τον ρόλο του ψυχολόγου σε ένα σημείο όπου ορισμένοι ασχολούνται σοβαρά με αυτό. Μας χαρακτηρίζει αυτό ως λαό. Ο εγωισμός και το θάρρος. Όταν υπάρχουν δυσκολίες τα έχουμε. Οι παίκτες το δείξανε σε συνθήκες που δεν ήταν εύκολες. Πόσο μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό. Είναι κάτι που όταν το καταφέρεις θα έχεις σε κάτι να στηριχθείς για το μέλλον».

Για Τσιμίκα και Κωσνταντέλια: «Είχανε κάποιο πρόβλημα με πυρετό. Πιθανόν κάποια ίωση. Σήμερα να δούμε το πώς είναι. Είχανε πυρετό για δυο ημέρες. Ελπίζω να είναι καλά και να μπορέσουμε να τους έχουμε. Αισθάνονται καλά προσωρινά. Να δούμε την αντίδρασή τους μετά την προπόνηση».

Για το ματς με την Ιρλανδία: «Η Ιρλανδία είναι πολύ σοβαρή ομάδα. Μία ομάδα που έχει αυτό το εθνικό συναίσθημα. Είναι ομάδα που αγωνίζεται και προσπαθεί στα 90 λεπτά. Το 1ο παιχνίδι που νικήσαμε κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Έρχεται εδώ με πολύ καλύτερη ψυχολογία. Να έχουμε σεβασμό. Πρέπει να είμαστε αγωνιστικά το ίδιο καλοί. Πρέπει να έχουμε στάνταρ απόδοση καλή για να έχουμε και καλά αποτελέσματα. Δεν είναι όλα τα παιχνίδια ίδια. Θεωρώ πώς και το αυριανό παιχνίδι με την Ιρλανδία είναι πολύ απαιτητικό».

Για το γεμάτο γήπεδο για την Κυριακή: «Χαίρομαι για αυτό. Για μένα είναι φυσιολογικό. Ξέρω πώς σκέφτεται ένας φίλαθλος. Το πώς είναι να έχει ομάδα που τον αντιπροσωπεύει. Είχαμε τονίσει πώς τα τελευταία 10 χρόνια δεν είχαμε μεγάλες διοργανώσεις δεν είχε να εκφραστεί ο κόσμος. Η νίκη στην Αγγλία έκανε τον κόσμο περήφανο. Αυξάνεται η υποχρέωση για να κρατήσουμε μαζί τον κόσμο μας και να συνεχίσουν να είναι περήφανοι για τους παίκτες που τους εκπροσωπούν».

Για το τι περιμένει: «Νομίζω δεν υπήρχαν πολλές διαφορές με τα δυο παιχνίδια. Το δικό μας με την Ιρλανδία και της Ιρλανδίας με τη Φινλανδία. Δεν είναι εύκολο. Δείχνει ότι είναι μία ομάδα που ψάχνει να αλλάξει το σκορ μέσα στο παιχνίδι. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε πολλά. Είναι σημαντικό να δούμε το ποια ομάδα θα είναι σε πιο καλή κατάσταση καθώς δυο μέρες και οι δυο ομάδες παίζαμε σημαντικά παιχνίδια».

Για το εάν το διπλό είναι απαρχή να γυρίσει σε μεγάλα τουρνουά η Ελλάδα: «Δεν το έχω σκεφτεί το τι γινόταν το 2003. Με ενδιαφέρει σίγουρα εάν αυτό το παιχνίδι με την Αγγλία είναι ευκαιρία για καλύτερα αποτελέσματα και σίγουρα με παρουσία σε μεγάλες διοργανώσεις θα ήμουν ο πιο ευτυχισμένος προπονητής. Εξαρτάται πολύ από εμάς. Πιστεύω πώς οι παίκτες μου, οι προσωπικότητές τους και ο τρόπος σκέψης και ότι θέλουν να κάνουν κάτι ξεχωριστό με την Εθνική είναι ένα κίνητρο που για μένα είναι πολύ σημαντικό.

Για το άθλημα που στην Ελλάδα είναι το πιο αγαπημένο. Είναι η μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε και των ευθυνών μας που πρέπει να αναλάβουμε. Αυτή η νίκη μας βάζει σε άλλη διαδικασία. Τη νίκη αυτή τη θέλαμε. Τώρα έχουμε μία ωραία πρόκληση γιατί πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις προεκτάσεις της νίκης αυτής. Δεν ξέρω. Δεν σκέφτομαι την προσαρμογή μου. Έχω πολύ μεγάλες ευθύνες για ότι έχω αναλάβει. Ο ρόλος μου με τα παιδιά είναι να προσπαθήσουμε και να δείξουμε πώς είμαστε άξιοι της θέσης που κατέχουμε».

