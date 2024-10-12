Οι φήμες που υπήρχαν για αναδιάρθρωση στο εσωτερικό της Μάντσεστερ Σίτι τις τελευταίες ημέρες πήραν σάρκα και οστά, καθώς ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε πως ο Τσίκι Μπεγκιριστάιν θα αποχωρήσει από τη θέση του στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Τη θέση του, όπως ήταν γνωστό εδώ και καιρό, θα αναλάβει ο Ούγκο Βιάνα, ο οποίος θα αφήσει το πόστο του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ολοκληρώνοντας μια πολύ πετυχημένη θητεία. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Σίτι, ο Βιάνα θα αρχίσει να εργάζεται δίπλα στον Μπεγκιριστάιν μέχρι το καλοκαίρι, ως μια μορφή σταδιακής μετάβασης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Σίτι:

«Η Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαίωσε ότι ο Τσίκι Μπεγκιριστάιν θα αποχωρήσει από τον ρόλο του Διευθυντή Ποδοσφαίρου στο τέλος της σεζόν 2024/25. Μετά από δώδεκα χρόνια γεμάτα τρόπαια στο Etihad Stadium, ο Τσίκι θα αποχωρήσει από τον τωρινό του ρόλο μετά τη συμμετοχή του συλλόγου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA αυτό το καλοκαίρι και θα αντικατασταθεί από τον Ούγκο Βιάνα της Σπόρτινγκ.

Ο Βιάνα θα ξεκινήσει τον ρόλο της πλήρους απασχόλησης το καλοκαίρι του 2025, αλλά θα συνεργαστεί με τον Τσίκι τους μήνες που θα προηγηθούν της μετακίνησης του για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση. Ανυπομονούμε να αποτίσουμε φόρο τιμής στην εξαιρετική προσφορά του Τσίκι στη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν».

