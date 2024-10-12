Superleague 2: Επελαύνει με... 4Χ4 η Λάρισα, 3-0 τον Ηρακλή στο AEL Arena

Έκανε το 4/4 με επιβλητική τριάρα στον Ηρακλή η ΑΕΛ. Στη μοναδική αναμέτρηση του Σαββάτου για την 4η αγωνιστική της Super League 2, η ομάδα της Λάρισας ήταν ανώτερη καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης που διεξήχθη στην AEL FC Arena, καταφέρνοντας να πάρει την άνετη νίκη με 3-0 και να παραμείνει μόνη πρώτη στην κορυφή του Α' ομίλου.

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους, αφού στο 4ο κιόλας λεπτό ο Μούργος έκανε όμορφη ατομική προσπάθεια και σέντρα από τα δεξιά, ενώ ο αμαρκάριστος Μωραΐτης άνοιξε το σκορ με καρφωτή κεφαλιά.

Η ΑΕΛ συνέχισε να πιέζει την άμυνα του Ηρακλή και στο 15' έχασε ευκαιρία για το 2-0, όταν ο Γιαννίκογλου μπλόκαρε δύσκολα μια κεφαλιά του Βαφέα, ενώ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν για πρώτη φορά στο 18', με τον Ντουκουρέ να σουτάρει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 42' ο Χριστοδουλόπουλος σούταρε από μακριά, βλέποντας την μπάλα να περνά λίγο δίπλα από την εστία του Περντρέου, στο 44' ο Παπαγεωργίου δεν μπόρεσε να σκοράρει με το κεφάλι του προ κενής εστίας, ενώ στο 45'+1' η ΑΕΛ πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων, με τον Μωραΐτη να βρίσκει χώρο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ηρακλή, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ με τρομερό σουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Θεσσαλονικείς ανέβασαν ρυθμό, προσπαθώντας να βρουν το γκολ που θα τους ξαναέβαζε στο παιχνίδι, όμως δεν μπόρεσαν να διασπάσουν την καλά οργανωμένη άμυνα των γηπεδούχων, οι οποίοι «κλείδωσαν» τη νίκη στο 80', όταν ο Πασάς διαμόρφωσε το τελικό 3-0 με όμορφο διαγώνιο πλασέ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 4ης αγωνιστικής:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.10.2024

Καμπανιακός – ΠΑΟΚ Β’ 1-3

ΣΑΒΒΑΤΟ 12.10.2024

ΑΕΛ – Ηρακλής 3-0

ΚΥΡΙΑΚΗ 13.10.2024

Μακεδονικός – ΠΑΣ Γιάννινα (15:00)

Εθνικός Ν. Κεραμιδίου – Διαγόρας (15:00)

Καβάλα – Νίκη Βόλου (16:00)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13.10.2024

Παναχαϊκή – Κηφισιά (16:00 / Hybrid ΣΚΑΪ)

Χανιά – Παναργειακός (15:00)

Ηλιούπολη – Asteras B’ Aktor (15:00)

ΑΕΚ Β΄- Καλαμάτα (12:00 / ΣΚΑΪ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 14.10.2024

Πανιώνιος – Αιγάλεω (16:30 / monobala.gr)

