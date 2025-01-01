Πρόεδρος ισπανικής ομοσπονδίας: «Έχουμε την καλύτερη υποψηφιότητα για το Eurobasket 2029»

Την αισιοδοξία της για την υποψηφιότητα που έχει καταθέσει η Ισπανία ώστε να φιλοξενήσει το EuroBasket 2029 εξέφρασε η πρόεδρος της ομοσπονδίας των Ιβήρων, Ελίσα Αγκιλάρ.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι έχουμε την καλύτερη υποψηφιότητα για τη διοργάνωση του EuroBasket 2029. Στη Μαδρίτη έχουμε τον καλύτερο συνεργάτη, που είναι η Περιφέρεια. Το EuroBasket έχει έναν σημαντικό αθλητικό και οικονομικό αντίκτυπο στη χώρα ή στην πόλη όπου διεξάγεται. Προχωράμε με όλες τις εγγυήσεις», ανέφερε συγκεκριμένα η Ισπανίδα.

Υπενθυμίζουμε ότι μεταξύ των 8 χωρών που έχουν καταθέσει υποψηφιότητα για τη διοργάνωση του τουρνουά βρίσκεται και η Ελλάδα, η οποία είναι μαζί με την Ισπανία τα φαβορί. Πιο πίσω στην κούρσα βρίσκονται έξι ακόμα χώρες, δηλαδή οι: Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Λιθουανία, Ολλανδία και Σλοβενία.

Η απόφαση της FIBA αναμένεται τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, μετά από εξέταση των φακέλων. H υποψηφιότητα αφορά σε έναν από τους ομίλους της πρώτης φάσης και την τελική φάση της διοργάνωσης, που θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση των ομίλων.

