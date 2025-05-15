Giant Heart της Novibet: Χρυσός Χορηγός στο Summer Youth Academy

Η Novibet, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής υπευθυνότητας Giant Heart, ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον οργανισμό The Hellenic Initiative (THI), υποστηρίζοντας ως Χρυσός Χορηγός το πρόγραμμα ΤΗΙ Summer Youth Academy. Σκοπός του προγράμματος είναι να φέρει κοντά περισσότερα από 100 νέα παιδιά που θέλουν να αναπτυχθούν και να διασκεδάσουν μέσω του μπάσκετ. Αφορά ηλικίες 10-17 ετών, ενώ προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε παιδιά και εφήβους, οι οποίοι το έχουν περισσότερη ανάγκη, προσφέροντάς τους έτσι μία μοναδική εμπειρία ζωής, που θα τους συντροφεύει εντός και κυρίως εκτός γηπέδου.

Το Summer Youth Academy θα πραγματοποιηθεί από 30 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε δύο διακριτές περιόδους, στις εγκαταστάσεις της Λεοντείου Σχολής στα Πατήσια και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τη Eurohoops, η οποία έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Με κεντρικό μήνυμα «Το παιχνίδι ξεκινά στη γειτονιά σου», η Novibet εγκαινιάζει το Giant Heart Roadshow, με στόχο να αγκαλιάσει ακόμα περισσότερους νέους και να ενδυναμώσει τη σύνδεση με την κοινότητα.

Στο επίκεντρο της δράσης βρίσκεται ένα branded van με κινητή μπασκέτα, το οποίο θα περιοδεύσει σε γειτονιές της Αθήνας κατά την περίοδο των εγγραφών. Το van θα πραγματοποιεί σύντομες στάσεις διάρκειας 30 λεπτών σε κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία, προσκαλώντας παιδιά και γονείς να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία της Ακαδημίας, μέσα από διαδραστικές αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Giant Heart Roadshow, θα πραγματοποιηθούν ειδικές εκδηλώσεις σε γήπεδα που έχει ανακαινίσει και παραδώσει η Novibet σε δήμους της Αττικής τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας έμπρακτα το όραμα του προγράμματος για ελεύθερη πρόσβαση των νέων σε ποιοτικές αθλητικές υποδομές.

Συγκεκριμένα, θα φιλοξενηθούν ανοιχτές δράσεις στα εξής Giant Heart γήπεδα:

• Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου (οδός Μεταμορφώσεως): Σάββατο 24 Μαΐου, 18:00–21:00

• Δήμος Κηφισιάς – Εργατικές Κατοικίες (οδός Μαρίνου Αντύπα): Σάββατο 31 Μαΐου, 18:00–21:00

Εκεί, παιδιά και γονείς θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το πνεύμα του Summer Youth Academy, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, διαδραστικό παιχνίδι και ενημερωτικές δράσεις. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν φυσική συνέχεια της αποστολής του Giant Heart: να φέρνει τον αθλητισμό, την έμπνευση και την κοινωνική ένταξη στον πυρήνα της καθημερινότητας.

Όπως σημειώνει ο Χριστόφορος Μποζατζίδης, Chief Marketing Officer της Novibet: «Η στήριξη του Summer Youth Academy αποτελεί για εμάς έναν ακόμη σταθμό στο ταξίδι του Giant Heart. Πιστεύουμε βαθιά ότι ο αθλητισμός είναι ένα ισχυρό μέσο ένταξης και ενδυνάμωσης, ιδιαίτερα για παιδιά που δεν ξεκινούν από ίσες αφετηρίες. Είμαστε υπερήφανοι που στεκόμαστε δίπλα τους, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να εξελιχθούν, να εμπνευστούν και να χτίσουν το μέλλον τους.»

Ο Νίκος Σταθόπουλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του THI και Πρόεδρος του φετινού THI Summer Youth Academy, δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που ξεκινάμε την Ακαδημία του 2025. Για ακόμη μία χρονιά, υποδεχόμαστε παιδιά που αξίζουν πρόσβαση σε ευκαιρίες και έμπνευση. Φέτος, το πρόγραμμά μας διευρύνεται. Απευθύνεται σε περισσότερες ηλικιακές ομάδες και ενισχύει το κοινωνικό του αποτύπωμα. Αυτό θα φανεί και στις γειτονιές της Αθήνας, μέσα από το "The Giant Heart Roadshow". Ευχαριστούμε το Giant Heart της Novibet για τη στήριξή του ως χρυσός χορηγός. Η συμβολή του ενισχύει το έργο μας και στηρίζει την αποστολή της Ακαδημίας. Προσκαλούμε και άλλους να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια.»

Με σταθερή δέσμευση στην κοινωνική προσφορά, το Giant Heart της Novibet συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για τις τοπικές κοινωνίες και τη νέα γενιά.

Σχετικά με το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς Giant Heart:

H Συμμαχία Αγάπης Giant Heart της Novibet συστάθηκε τον Μάιο του 2021 με στόχο την οικοδόμηση ενός καλύτερου, πιο βιώσιμου και συμπεριληπτικού μέλλοντος, μέσα από ενέργειες που προωθούν την αξία του αθλητισμού, τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Έχοντας ως Πρεσβευτές τον Κώστα Τσιμίκα, τη Θωμαή Βαρδαλή και τον Γιάννη Κωνσταντέλια, η πρωτοβουλία Giant Heart προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη σε φορείς και τοπικές κοινωνίες, αλλά και σε συνανθρώπους μας σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.

Πηγή: skai.gr

