Αναλαμβάνει και επίσημα την ΑΕΛ ο Γιώργος Πετράκης

Ο Γιώργος Πετράκης αναλαμβάνει οριστικά να οδηγήσει την ΑΕΛ την επόμενη σεζόν, στην επιστροφή των «βυσσινί» στη Σούπερ Λίγκα!



Η συμφωνία του Έλληνα τεχνικού με τη θεσσαλική ομάδα είναι οριστική, με την ανακοίνωση να έρχεται μέσω… Κύπρου, καθώς η Ομόνοια 29ης Μαΐου, που υποβιβάστηκε και με την οποία δεσμευόταν ο Ρεθυμνιώτης προπονητής, ανακοίνωσε ότι πληρώθηκε η ρήτρα του και θα συνεχίσει στην ομάδα της Λάρισας!

Η ανακοίνωση του κυπριακού συλλόγου αναφέρει:



«Συμφωνία μετακίνησης



Ο μέχρι πρότινος προπονητής της ομάδας μας Γιώργος Πετράκης θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΛ Λάρισας.



Η μετακίνηση θα γίνει κανονικά μιας και έχει αποπληρωθεί η ρήτρα αποδέσμευσης του συμβολαίου του.



Ευχόμαστε στο Γιώργο Πετράκη καλές επιτυχίες και ό,τι καλύτερο σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Επίσης καλές επιτυχίες να ευχηθούμε και στην ΑΕΛ Λάρισας στην επάνοδό της στην Σούπερ Λιγκ 1».

