Αποχαιρέτησε τον Ηρακλή ο Δερμιτζάκης: «Μια από τις πιο ιστορικές ομάδες της Ελλάδας»

Ηρακλής και Παύλος Δερμιτζάκης έχουν αποφασίσει να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.



Ο Καβαλιώτης τεχνικός αποχαιρέτησε την Τρίτη τους ανθρώπους του Ηρακλή δια ζώσης και σήμερα κοινοποίησε το δικό του μήνυμα ευχαριστώντας τη διοίκηση, τον κόσμο, τους συνεργάτες καθώς και τους παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκε.

Αναλυτικά το μήνυμα Δερμιτζάκη:



«Ένας κύκλος έφτασε στο τέλος του. Μια πολύ ιδιαίτερη αποστολή σε μια από τις πιο ιστορικές ομάδες της Ελλάδας ολοκληρώνεται.



Η προσπάθεια που κάναμε μεγάλη, η πορεία μας σχεδόν αλάνθαστη με αξιοσημείωτη ανάκαμψη της ομάδας που ωστόσο δεν ήταν αρκετή για να προλάβουμε να πετύχουμε τον στόχο της ανόδου.



Η ομάδα όλη μαζί μια γροθιά και η βοήθεια και στήριξη του κόσμου τεράστια.



Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ομάδα κ. Μονεμβασιώτη για την δυνατότητα που μου έδωσε να ηγηθώ αυτής της προσπάθειας, δίνοντας μας όλα τα εφόδια στην καθημερινότητα ώστε να πετύχουμε.



Τους άμεσους και έμμεσους συνεργάτες μου για την αγαστή συνεργασία και την ομαλή καθημερινότητα που χτίσαμε, τους παίχτες για την υπερπροσπάθεια, την δεκτικότητα και τον εξαιρετικό επαγγελματισμό τους.



Για το τέλος άφησα τον υπέροχο κόσμο της ομάδας, ο οποίος έδειξε την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο μου, καθώς επίσης ήταν πάντα δίπλα μας σε καλές και άσχημες στιγμές, βοήθησε με την παρουσία του στο γήπεδο αλλά και με τις έντονες δράσεις του εκτός αυτού.



Εύχομαι ολόψυχα η ομάδα να φτάσει εκεί που πραγματικά της αξίζει!



Με τιμή,



Coach Παύλος Δερμιτζάκης».

