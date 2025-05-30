Το brand του Γιάννη Αντετοκούνμπο επεκτείνεται και στα βρεφικά ήδη. Ο 30χρονος σούπερ σταρ πρωταγωνιστεί σε διαφήμιση για πάντες έχοντας στο πλευρό του την κόρη του, Εύα. Το 19 μηνών κοριτσάκι κλέβει την παράσταση από τον διάσημο μπαμπά της αντιγράφοντας τις κινήσεις του.

«Πρώτο γύρισμα με το αστεράκι μου», έγραψε στο Instagram ο άσος των Μιλγουόκι Μπακς και της Εθνικής ομάδας.

Ο Greek Freak έχει τέσσερα παιδιά, τον Λίαμ που είναι 5 ετών, τον Μάβερικ που είναι 3, την Εύα που είναι 19 μηνών και στις αρχές του μήνα γεννήθηκε η δεύτερη κόρη του, που θα ονομαστεί Άρια.

