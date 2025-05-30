Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει το Σάββατο (31/05) ραντεβού με την ιστορία, καθώς θέλει να κατακτήσει για πρώτη φορά το Champions League. Στον μεγάλο τελικό οι Παριζιάνοι αντιμετωπίζουν την Ίντερ στην «Allianz Arena», με το Μόναχο να έχει μετατραπεί σε φρούριο ενόψει του παιχνιδιού.

Κάτι που όπως φαίνεται έχει συμβεί και στο Παρίσι, με τη γαλλική αστυνομία να είναι προετοιμασμένη, καθώς χιλιάδες οπαδοί της Παρί αναμένεται να βρεθούν στους δρόμους για να δουν το ματς σε γιγαντοοθόνες. Φυσικά, σε περίπτωση που η ομάδα του Λουίς Ενρίκε σηκώσει το τρόπαιο, δεδομένα θα επικρατήσει ένας μικρός χαμός.

Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Παρισιού, Λοράν Νουνιέζ, 5.400 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν στη γαλλική πρωτεύουσα. Σχεδόν διπλάσιοι από εκείνους που είχαν επιστρατευθεί για τον ημιτελικό με την Άρσεναλ.

«Το μεγαλύτερο μέρος της κινητοποίησης θα επικεντρωθεί στα Ηλύσια Πεδία και γύρω από το Παρκ ντε Πρενς», δήλωσε ο Νουνιέζ στην εφημερίδα Le Parisien. «Ζητήσαμε ενισχύσεις από το υπουργείο και έχουμε στη διάθεσή μας πολλές κινητές μονάδες, άνδρες των CRS (ΜΑΤ) και χωροφύλακες». Μάλιστα, οι αρχές έχουν αποφασίσει την επιβολή αυστηρών περιορισμών με στόχο την αποτροπή επεισοδίων. Το Σάββατο θα απαγορεύεται η κατανάλωση και μεταφορά αλκοόλ, καθώς και η χρήση πυροτεχνημάτων.

Από τις 18:00, θα διακοπεί η κυκλοφορία στα Ηλύσια Πεδία, ενώ από τις 19:00 το Σάββατο μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας όλα τα καταστήματα στην περιοχή θα παραμείνουν κλειστά, με εξαίρεση τα ξενοδοχεία!

«Γνωρίζω πως τα μέτρα είναι πολύ περιοριστικά», παραδέχτηκε ο Νουνιέζ. «Δεν θέλουμε οι πολίτες να συγκρουστούν με άτομα που ενδέχεται να προκαλέσουν ταραχές, να καταστρέψουν καταστήματα ή να επιτεθούν σε αστυνομικούς. Δεν θέλουμε να επαναληφθούν τα γεγονότα του Αυγούστου 2020, μετά την ήττα στον τελικό, όταν καταγράφηκαν 11 λεηλασίες, 17 φθορές και 45 πυρπολήσεις κάδων και αυτοκινήτων».

Φυσικά από την αστυνομία υπάρχει πρόβλεψη και για το ενδεχόμενο που η Παρί Σεν Ζερμέν κατακτήσει το τρόπαιο. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί πανηγυρική παρέλαση στα Ηλύσια Πεδία, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 110.000 φιλάθλους, οι οποίοι θα κατανεμηθούν σε ειδικά διαμορφωμένες ζώνες. Ένα event παρόμοιο με αυτό του 2018, μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τη Γαλλία.

