Τεόντοσιτς: Αποσύρεται και γίνεται αντιπρόεδρος στον Ερυθρό Αστέρα

Η τελευταία σεζόν στην καριέρα του θα είναι αυτή που θα ξεκινήσει για τον Μίλος Τεόντοσιτς.



Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας, zurnal.rs, αυτές είναι οι προθέσεις του 38χρονου πια άσου. Δημοσίευμα το οποίο αναφέρει και τα σχέδιά του μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Τι υποστηρίζει;



Ότι ήδη έχει συμφωνηθεί να παραμείνει στον χώρο του μπάσκετ και φυσικά στην αγαπημένη του ομάδα, τον Ερυθρό Αστέρα.



Πρόκειται να αναλάβει το πόστο του αντιπροέδρου αλλά και του γενικού διευθυντή θέλοντας πια να προσφέρει στον Ερυθρό Αστέρα από ένα άλλο πόστο.



Ο Τεόντοσιτς θυμίζουμε ότι είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό από το 2007 μέχρι και το 2011 έχοντας δώσει ένα μεγάλο ποσό για την εποχή εκείνη στον Ερυθρό Αστέρα.



Κατέκτησε με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας την Ευρωλίγκα το 2016 ενώ το 2010 είχε αναδειχθεί MVP της λίγκας με τη φανέλα των ερυθρολεύκων του Πειραιά.



Στον Ερυθρό Αστέρα επέστρεψε στο 2023 για να κλείσει –όπως όλα δείχνουν- την καριέρα του σε αυτόν.

