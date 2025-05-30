Παναθηναϊκός: Ο λόγος πίσω από την επιλογή Αταμάν να αφήσει εκτός τον Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο Ολυμπιακός ρίχνονται στη μάχη των τελικών της Stoiximan Basket League απόψε (30/5, 21:00, ΕΡΤ3) στο ΟΑΚΑ, με στόχο να κάνουν το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου. O Ματίας Λεσόρ δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν, καθώς έμεινε εκτός της επτάδας των ξένων για τη σειρά με τον «αιώνιο» αντίπαλο.

