Ξεσπάθωσε κατά της Ευρωλίγκας, με τα βέλη να παίρνουν και τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα, από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μετά τη διαιτησία του Παναθηναϊκού απέναντι στην Εφές.

«Υπάρχει μια ρήση στην Ελλάδα, που λέει πως όταν είσαι ευγενικός σε περνάνε για αδύναμο. Δεν είμαστε αδύναμοι, πιστέψτε μας! Είμαστε πιο δυνατοί από όλους εσάς μαζί. Δείτε μας! Στην Ευρωλίγκα θέλετε την υπογραφή μου για τα επόμενα δέκα χρόνια; Να τι θα πάρετε! Παίξτε μόνοι σας! Θα πάμε στο ΝΒΑ ή στη FIBA. Είστε γαμ@@@ τρελοί! Με καλείτε στην Κωνσταντινούπολη για τις 27 και 28 Απριλίου (σ.σ. για το συνέδριο ιδιοκτητών της Ευρωλίγκας); Κάποια στιγμή ξυπνήστε επιτέλους οι υπόλοιποι, δεν είμαι εγώ το πρόβλημα, η λύση σας είμαι», ανέφερε.

«Δεν δίνω δεκάρα για τα πρόστιμά σας. Μπορείτε να με τιμωρήσετε με πρόστιμο, γιατί δεν με υπολογίζετε. Αλλά δεν μπορείτε να τιμωρήσετε τον Ναν, τον Σλούκα, τον Αταμάν, τον Γκραντ, τον Χουάντσο… Θα έρθουν και θα σας γαμ@@σουν όλους μαζί. Εγώ ρε θα σας γαμ@@@ω όλους μόνος μου. Και πέρσι το έκανα και φέτος θα το κάνω!», πρόσθεσε.

«Όπως το όρισα εγώ το τέλος όταν φεύγατε στην Α2, εγώ θα το ορίσω και φέτος. Γιατί ο Πουκλ και ο Ράντοβιτς έχουν σφυρίξει τόσα ματς του Ολυμπιακού; Τσεκάρετε τα στατιστικά, ακόμη και ηλίθιοι καταλαβαίνουν. Εγώ τα καταλαβαίνω εδώ και 15 χρόνια. Όπως κατάλαβα και τι γινόταν με τα χρήματα του Μπερτομέου. Ξυπνήστε επιτέλους. Δεν καταλαβαίνω μια ομάδα σαν τη Ρεάλ με τόσους τίτλους να δέχεται να την γ@@@νε έτσι», συνέχισε.

Μάλιστα κάλεσε ουσιαστικά την… αποκαθήλωση του λαβάρου του Ντέγιαν Μποντιρόγκα, επικεφαλής της Ευρωλίγκας και θρύλου της ομάδας, από το ΟΑΚΑ. «Μπράβο Ντέγιαν (σ.σ. Μποντιρόγκα).

Κύριε Κοντέ, κύριε Παρθενόπουλε, αν ακούτε κατεβάστε λίγο το λάβαρο!».

