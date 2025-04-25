Τι κι αν η Φενέρμπαχτσε έκανε εμφατικά το 2-0 απέναντι στην Παρί νικώντας στο Game 2 με 89-72; Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους «φόρτωσε» βλέποντας τον MVP της αναμέτρησης, Tαρίκ Μπιμπέροβιτς, να φτάνει καθυστερημένα στη συνέντευξη Τύπου.

«Ουάου, μου αρέσει πολύ εδώ!», είπε μπαίνοντας στην Αίθουσα Τύπου ο χαμογελαστός Μπιμπέροβιτς, για να τον... προσγειώσει ο Λιθουανός προπονητής. «Κάτσε στον κ@λο σου!»

Ο φόργουορντ της Φενέρ τόνισε:

«Είναι η πρώτη φορά που είμαι εδώ εδώ και 7 χρόνια», με τον «Σάρας» να απαντά «... αναρωτιέμαι γιατί... Δεν το άξιζες».

O Γιασικεβίτσιους είπε για το ματς:

«Οι παίκτες μου κατάλαβαν το πλάνο παιχνιδιού, κατάλαβαν τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Μόλις μπήκαν τα σουτ, όλα πήγαν υπέροχα. Παίζουμε εναντίον μιας από τις ομάδες με τον πιο σκληρό χαρακτήρα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι απίστευτα πειθαρχημένοι. Έχουν σπουδαίο χαρακτήρα. Καταφέραμε να υπερασπιστούμε την έδρα μας. Καταλάβαμε πόσο δύσκολο είναι να παίζεις εναντίον της Παρί και παίξαμε ανάλογα στο γήπεδο».

Coach Saras didn’t like Biberovic's late entrance to the press conference even after a career-high 20 Points 😅 pic.twitter.com/4HmAQj14Fk — BasketNews (@BasketNews_com) April 24, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.