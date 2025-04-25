Όλες οι μάχες του ελληνικού πρωταθλήματος για την έξοδο στην Ευρώπη και την αποφυγή του υποβιβασμού έρχονται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Την Κυριακή (27/04) τα βλέμματα στρέφονται στα μεγάλα ντέρμπι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην «Opap Arena», η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στις 20:00 και την ίδια ώρα στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Δύο ματς που θα κρίνουν πολλά στην κούρσα για το εισιτήριο που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Η αγωνιστική δράση αρχίζει το Σάββατο (26/04) στις 20:00 με τις αναμετρήσεις Ατρόμητος - Άρης και ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR, για τις θέσεις 5-8 και ολοκληρώνεται την Δευτέρα (28/04) με τα παιχνίδια των πλέι άουτ Παναιτωλικός - ATHENS KALLITHEA και Λεβαδειακός - Λαμία στις 18:00 και Βόλος - Πανσερραϊκός δύο ώρες αργότερα.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ στη συνέχεια ο λόγος περνά σε εσάς τους ακροατές μόλις ανοίξουν οι γραμμές.

Ζήστε τα ντέρμπι ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ καθώς και την εξέλιξη όλων των αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος με την σφραγίδα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Του bwinΣΠΟΡ FM 94,6



