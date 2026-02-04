Τις φήμες πως υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα της Euroleague για την απόκτησή του επιβεβαίωσε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε.



Ο Γάλλος άσος σε δηλώσεις του παραδέχθηκε τον έχουν προσεγγίσει ομάδες από την Ευρώπη σε συνέχεια ρεπορτάζ που προέκυψαν χθες.

Ωστόσο ο ίδιος στη συνέχεια των δηλώσεών του επεσήμανε ότι δεν υπάρχει κάτι περισσότερο και πως ακόμη δεν γνωρίζει τι θα γίνει, ποιο θα είναι το μέλλον του και πού θα καταλήξει.



«Δεν κλείνω την πόρτα πουθενά και σε κανέναν. Δεν γνωρίζω τι μπορεί να συμβεί. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το αύριο. Οπότε αυτή την στιγμή μπορώ να σας πω ότι τίποτα δεν έχει συζητηθεί ή υπογραφεί ή τίποτα γενικά σαν κι αυτό», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:



«Είμαι ένας παίκτης των Νικς ακόμη και δεν έχει αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό. Ωστόσο υπάρχουν ομάδες που με έχουν καλέσει, άρα ναι, αισθάνομαι ότι ρεπορτάζ που απλώς αναφέρει ότι αυτές με θέλουν, ωστόσο αργότερα ανέφερε ότι έχω υπογράψει. Όχι δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Όμως υπάρχουν ομάδες εκεί έξω που έχω ακούσει πως είναι έτοιμες να με αποκτήσουν, εάν πάω πίσω. Θα δούμε τι θα γίνει», κατέληξε.



Σε άλλες του δηλώσεις, την περασμένη εβδομάδα ο Γιαμπουσέλε είχε τονίσει πως η Ρεάλ Μαδρίτης θα έχει τον πρώτο λόγο εάν επιστρέψει στην Ευρώπη.



«Δεν κλείνω καμία πόρτα ωστόσο γνωρίζετε ότι το σπίτι μου είναι στη Μαδρίτη», ανέφερε.

