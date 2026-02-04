Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η φοβερή στιγμή με τον δακρυσμένο γιο του Γκραντ μετά το νικητήριο καλάθι του μπαμπά του

Ο Χουάντσο τον πήρε αγκαλιά για να συμμετέχει στους πανηγυρισμούς και ο μικρός Γκραντ δακρυσμένος βρέθηκε κατευθείαν στα χέρια του μπαμπά του

Γκραντ

Ο Τζέριαν Γκραντ έκρινε το ματς της Τρίτης με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telecom Center Athens για την τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού, διαμορφώνοντας το τελικό 82-81 με καλάθι... σχεδόν buzzer - beater.

Οι «πράσινοι» έγιναν ένα κουβάρι για να πανηγυρίσουν έξαλλα τη μεγάλη επιτυχία τους σε ένα χρονικό σημείο που τα πράγματα έδειχναν δύσκολα και περίεργα και ο μικρός Γκραντ δεν άντεξε στην ένταση της στιγμής και τη συγκίνηση που του πρόσφερε το φινάλε.

Δακρυσμένος έπεσε στην αγκαλιά του μπαμπά του αμέσως μετά την καθοριστική φάση του ματς, φυσικά με τον... θείο Χουάντσο να τον έχει πάρει μαζί του στο παρκέ.

Γκραντ

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τζέριαν Γκραντ Ρεάλ Μαδρίτης Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark