Ο Τζέριαν Γκραντ έκρινε το ματς της Τρίτης με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telecom Center Athens για την τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού, διαμορφώνοντας το τελικό 82-81 με καλάθι... σχεδόν buzzer - beater.

Οι «πράσινοι» έγιναν ένα κουβάρι για να πανηγυρίσουν έξαλλα τη μεγάλη επιτυχία τους σε ένα χρονικό σημείο που τα πράγματα έδειχναν δύσκολα και περίεργα και ο μικρός Γκραντ δεν άντεξε στην ένταση της στιγμής και τη συγκίνηση που του πρόσφερε το φινάλε.

Δακρυσμένος έπεσε στην αγκαλιά του μπαμπά του αμέσως μετά την καθοριστική φάση του ματς, φυσικά με τον... θείο Χουάντσο να τον έχει πάρει μαζί του στο παρκέ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.