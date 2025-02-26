Με διαιτητή τον Σβεν Γιαμπλόνσκι θα διεξαχθεί το μεγάλο ματς της 25ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.

Επιλέγοντας ξανά Γερμανό σε ντέρμπι, η ΚΕΔ όρισε τον (α’ κατηγορίας) ρέφερι στην κυριακάτικη αναμέτρηση της OPAP Arena.

Ο 35χρονος Γιαμπλόνσκι θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Λουτσιάνο Κοσλόβσκι και Έντουαρντ Μπάιτινγκερ, στο VAR θα βρίσκεται ο Φραντς Χάνσλμπαουερ, ενώ 4ος θα είναι ο Βασίλης Φωτιάς.

Τελευταία φορά που είχε σφυρίξει στην Ελλάδα ήταν στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-3 του περασμένου Νοεμβρίου, ενώ είχε διευθύνει και το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-0 της προηγούμενης σεζόν.

Κατά τ' άλλα, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ ορίστηκε ο Βεργέτης (με τον Ζαμπαλά να βρίσκεται στο VAR).

Όσο για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Asteras AKTOR στην Τούμπα, θα τη διευθύνει ο Σιδηρόπουλος (έχοντας στο VAR τον Τζήλο).

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών

Σάββατο, 1/3

17:00 Βόλος-Άρης: Παπαδόπουλος (Κωσταράς, Κωνσταντίνου, 4ος Μαχαίρας, VAR: Τζήλος, Πολυχρόνης)

17:00 Πανσερραϊκός-Athens Kallithea: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Τριανταφύλλου, 4ος Μπαλαχούτης, VAR: Φωτιάς, Τσιμεντερίδης)

20:00 Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός: Βεργέτης (Δημητριάδης, Στεφανής, 4ος Τομαράς, VAR: Ζαμπαλάς, Πουλικίδης)

Κυριακή, 2/3

16:30 Λεβαδειακός-Ατρόμητος: Ευαγγέλου (Νικολακάκης, Νταβέλας, 4ος Περράκης, VAR: Κουμπαράκης, Κατσικογιάννης)

17:00 ΟΦΗ-Λαμία: Τσακαλίδης (Διαμαντής, Νίκζας, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Παπαδόπουλος, Πουλικίδης)

19:30 ΠΑΟΚ-Αστέρας AKTOR: Σιδηρόπουλος (Παπαδάκης, Αρμακόλας, 4ος Κόκκινος, VAR: Τζήλος, Τσιμεντερίδης)

20:30 ΑΕΚ-Ολυμπιακός: Γιαμπλόνσκι (Κοσλόβσκι, Μπάιτινγκερ, 4ος Φωτιάς, VAR: Χάνσλμπαουερ, Πολυχρόνης)

