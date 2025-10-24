Ένας παίκτης και ένας προπονητής του ΝΒΑ συγκαταλέγονται μεταξύ δεκάδων συλληφθέντων στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας του FBI για παράνομο στοιχηματισμό και μαφιόζικες, «στημένες» παρτίδες πόκερ.

Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές κατονόμασαν τον παίκτη των Miami Heat, Terry Rozier, και τον προπονητή των Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, σε δύο ξεχωριστά κατηγορητήρια που ανακοινώθηκαν χθες Πέμπτη.

Ο Rozier, 31 ετών, περιλαμβάνεται μεταξύ έξι συλληφθέντων για «παρατυπίες στοιχηματισμού», μεταξύ των οποίων και παίκτες του ΝΒΑ που φέρονται να προσποιήθηκαν τραυματισμούς ώστε να επηρεάσουν τα στοιχήματα.

Ο Billups, πρώην παίκτης-θρύλος και μέλος του Hall of Fame, ο οποίος προπονεί τους Blazers από το 2021, είναι ένας από τους 31 κατηγορούμενους σε ξεχωριστή υπόθεση για παράνομα παιχνίδια πόκερ, που σύμφωνα με τους εισαγγελείς συνδέονται με τέσσερις από τις πέντε μεγάλες εγκληματικές οικογένειες της Νέας Υόρκης.

Όπως αναφέρει το BBC, η υπόθεση αποκάλυψε ένα σχέδιο εξαπάτησης θυμάτων μέσω προσκλήσεων σε «στημένα» παιχνίδια με τη συμμετοχή διάσημων αθλητών, στα οποία οι δράστες αποσπούσαν εκατομμύρια δολάρια. Όπως αναφέρουν οι αρχές, χρησιμοποιούσαν τεχνολογία όπως φακούς επαφής και ειδικά γυαλιά που μπορούσαν να «διαβάσουν» προσημασμένες κάρτες, αλλά και τραπέζι με ακτίνες Χ.

Το NBA ανακοίνωσε ότι οι Rozier και Billups τίθενται σε άμεση διαθεσιμότητα ενόσω εξετάζει τα κατηγορητήρια. «Αντιμετωπίζουμε αυτές τις κατηγορίες με τη μέγιστη σοβαρότητα. Η ακεραιότητα του παιχνιδιού μας παραμένει απόλυτη προτεραιότητα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Λίγκα.

Ο συνήγορος του Rozier αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες δηλώνοντας στο CBS News. «Ο Terry δεν είναι τζογαδόρος, αλλά δεν φοβάται τη μάχη και ανυπομονεί να αποδείξει την αθωότητά του».

Ο παίκτης εμφανίστηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Ορλάντο και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, καταθέτοντας την κατοικία του στη Φλόριντα – αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων – ως ενέχυρο.

Ο Billups συνελήφθη στο Πόρτλαντ του Όρεγκον και οδηγήθηκε επίσης στο δικαστήριο, όπου αναμένεται να καταβάλει υψηλή εγγύηση για την αποφυλάκισή του.

Ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, ανακοίνωσε τα δύο κατηγορητήρια σε συνέντευξη Τύπου στο Μπρούκλιν, κάνοντας λόγο για «συντονισμένη επιχείρηση σε 11 πολιτείες» και «δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε απάτη και κλοπή» στο πλαίσιο πολυετούς έρευνας.

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Joseph Nocella Jr. σημείωσε:

«Όλοι οι κατηγορούμενοι θεωρούνται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, αλλά η τύχη τους τελείωσε».

Επτά αγώνες του ΝΒΑ στο μικροσκόπιο

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η πρώτη υπόθεση αφορά παίκτες και συνεργάτες τους που φέρονται να χρησιμοποίησαν εμπιστευτικές πληροφορίες για να χειραγωγήσουν στοιχήματα σε μεγάλες πλατφόρμες.

Ο Nocella χαρακτήρισε το σκάνδαλο «μία από τις πιο θρασείς περιπτώσεις διαφθοράς στον αθλητισμό από τότε που ο διαδικτυακός στοιχηματισμός νομιμοποιήθηκε».

Επτά αγώνες του ΝΒΑ, μεταξύ Φεβρουαρίου 2023 και Μαρτίου 2024, εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης. Ο Rozier φέρεται να εμπλέκεται σε έναν αγώνα Charlotte Hornets – New Orleans Pelicans, όταν αγωνιζόταν στους Hornets.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, είχε ενημερώσει φίλο του ότι θα αποχωρούσε νωρίς από τον αγώνα λόγω τραυματισμού. Ο φίλος του και συνεργάτες του τοποθέτησαν στοιχήματα ύψους άνω των 200.000 δολαρίων ότι ο Rozier θα είχε χαμηλή απόδοση — κάτι που επαληθεύτηκε, καθώς αποχώρησε μετά από 9 λεπτά αγώνα, αποφέροντας 10.000 δολάρια κέρδη.

Πριν από αυτόν τον αγώνα, ο Rozier αγωνιζόταν κατά μέσο όρο 35 λεπτά και σημείωνε 21 πόντους ανά παιχνίδι. Η επίσημη αναφορά του ΝΒΑ έκανε λόγο για ενοχλήσεις στο δεξί του πόδι.

Η Jessica Tisch, επικεφαλής της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, σχολίασε δηκτικά:

«Καθώς ξεκινά η σεζόν του ΝΒΑ, η καριέρα του μπαίνει ήδη στον πάγκο — όχι λόγω τραυματισμού, αλλά λόγω ακεραιότητας».

Ο δικηγόρος του Rozier, James Trusty, υποστήριξε ότι οι εισαγγελείς βασίζονται «σε απολύτως αναξιόπιστες πηγές» και ότι «η ίδια η Λίγκα είχε απαλλάξει τον παίκτη».

Ο Damon Jones, πρώην παίκτης του ΝΒΑ, συνελήφθη επίσης, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε δύο από τους επίμαχους αγώνες, ανάμεσά τους οι αναμετρήσεις Lakers–Bucks (Φεβρουάριος 2023) και Lakers–Thunder (Ιανουάριος 2024).

Παράνομα παιχνίδια πόκερ και σύνδεση με τη Μαφία

Το δεύτερο κατηγορητήριο περιλαμβάνει 31 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους 13 μέλη και συνεργάτες των οικογενειών Bonanno, Genovese και Gambino της Νέας Υόρκης.

Οι αρχές κατηγορούν τους εμπλεκόμενους ότι παρέσυραν θύματα να συμμετάσχουν σε παράνομα παιχνίδια πόκερ μαζί με πρώην επαγγελματίες αθλητές, ανάμεσά τους τους Billups και Jones, σε Λας Βέγκας, Μαϊάμι, Μανχάταν και Hamptons, αποσπώντας δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ανά παιχνίδι.

Οι δράστες, όπως αναφέρθηκε, χρησιμοποιούσαν τροποποιημένα μηχανήματα ανακατέματος, φακούς επαφής, ειδικά γυαλιά και τραπέζια με τεχνολογία ακτίνων Χ για να βλέπουν τις κάρτες των αντιπάλων.

«Αυτό που δεν γνώριζαν τα θύματα ήταν ότι όλοι οι υπόλοιποι στο τραπέζι — από τον ντίλερ μέχρι τους παίκτες — ήταν μέσα στο κόλπο», είπε ο εισαγγελέας Nocella.

Όταν κάποιοι αρνούνταν να πληρώσουν, οι εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούσαν εκφοβισμό και απειλές για να τους αποσπάσουν τα χρήματα.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ληστεία, εκβιασμό, απάτη μέσω διαδικτύου και παράνομο τζόγο. Σύμφωνα με το FBI, τα θύματα έχασαν συνολικά 7 εκατομμύρια δολάρια, με έναν παίκτη να χάνει 1,8 εκατομμύριο μόνος του.

«Αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου», προειδοποίησε ο Christopher Raia, βοηθός διευθυντής του FBI στη Νέα Υόρκη, υποσχόμενος ότι η υπηρεσία «θα συνεχίσει να εργάζεται αδιάκοπα ώστε οι μαφιόζικες οικογένειες να μη συνεχίσουν να σπέρνουν χάος στις κοινότητές μας».

Πηγή: skai.gr

