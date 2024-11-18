Αποφασισμένος να κατακτήσει όλους τους τίτλους με τον Ολυμπιακό δηλώνει ο Σάσα Βεζένκοφ στο podcast της Stoiximan GBL «Man to Man».

Ο Βούλγαρος διεθνής αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, την εμπειρία από το ΝΒΑ, τα πρώτα του βήματα, τις δυσκολίες που συνάντησε, το τηλεφώνημα του Νίκολα Γιόκιτς για να πάει στους Νάγκετς, αλλά και στα ινδάλματά του.

Αναλυτικά, ο 28χρονος άσος μίλησε:

Για τα πρώτα του μπασκετικά βήματα:

«Η πρώτη μου επιρροή ήταν ο πατέρας μου. Δεν έχω προλάβει να τον παρακολουθήσω πάρα πολύ. Ότι έχω δει από κασέτες. Ήμουν 14 ετών. Η πρώτη επαφή έγινε με τον Μαντουλίδη. Είχα κάνει προπόνηση και όλα ήταν καλά. Με περιμέναν μόλις τελείωνα το σχολείο το καλοκαίρι. Τα πράγματα όμως άλλαξαν. Ο πατέρας μου μιλούσε με τον Άρη αλλά πήγαιναν όλα πιο αργά. Έγινε ένα παιχνίδι στην Κύμη με την Εθνική και τότε με είδαν. Πήραν τον πατέρα μου να πάμε από το γραφείο. Τους είπε πως έχουμε συμφωνήσει με τον Μαντουλίδη. Στην ουσία όλα έγιναν στην στροφή. Πηγαίναμε στον Μαντουλίδη, μας πήραν τηλέφωνο, κάναμε αναστροφή και πήγαμε στον Άρη».

Για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό:

«Μετά την Μπαρτσελόνα είχα επαφές με την Νταρουσάφακα, την Τενερίφη και τον Ολυμπιακό. Είχα το ελληνικό διαβατήριο και είπα πως ήταν μια ασφάλεια, για να αρχίσω από την αρχή σε μία ομάδα που είναι πάντα στο προσκήνιο».

Για τον Γιώργο Μπαρτζώκα:

«Είναι ένας άνθρωπος που μπορείς να συζητήσεις τα πάντα. Είναι ήρεμος, έχει παιδεία, γνώσεις. Ξέρει να συζητήσει για το οτιδήποτε».

Για το αν μετάνιωσε που πήγε στην Μπαρτσελόνα και το τηλεφώνημα του Νίκολα Γιόκιτς για να πάει στους Νάγκετς:

«Την πρώτη μου χρονιά που δεν έπαιζα καλά, μου έλεγε ο μάνατζερ μου να μπω στο ντραφτ για το ΝΒΑ. Εγώ νόμιζα πως αν δεν παίζεις στην Ευρώπη πώς να παίξεις εκεί. Και με είχε πάρει τηλέφωνο τότε ο Γιόκιτς, αλλά όχι ο... σημερινός που είναι τρεις φορές ΜVP. Έπαιζε στην ομάδα, το 2016 δεν ήταν σούπερ σταρ. Μου είπε πως με ήθελαν οι Ντένβερ Νάγκετς. Έπαιρνε Ευρωπαίους η ομάδα. Με πήρε κι ο Μαλόουν. Αλλά δείλιασα να πάω. Είχα την ανασφάλεια του 20χρονου. Μετά έπαιξα στην Ευρώπη, αλλά δεν ενδιαφέρθηκαν ξανά. Λίγο το σκέφτομαι, τι θα γινόταν».

Για την απόφασή του να μετακομίσει στο ΝΒΑ:

«Νομίζω το χρωστούσα στον εαυτό μου. Το σκέφτομαι τώρα και συγκινούμαι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Πήγαινα στη Βουλγαρία από την Ελλάδα, μόλις είχα ανακοινώσει την απόφασή μου και έκλαιγα σε όλη τη διαδρομή. Η αεροσυνοδός έπρεπε να έλεγε "τι κάνει τώρα αυτός;". Διάβαζα μηνύματα από φίλους, από γνωστούς, από ανθρώπους που ήξερα και λέω "πού πάω;". Υπάρχει τόση πολλή αγάπη από τη μία αλλά από την άλλη το χρωστούσα στον εαυτό μου».

Για την εμπειρία που έζησε στο ΝΒΑ:

«Είχα πάρα πολλές δυσκολίες και στον Άρη και στην Μπαρτσελόνα και στον Ολυμπιακό. Αμφισβήτηση. Έπρεπε να αποδείξω πως μπορώ να παίξω σε αυτό το επίπεδο εξ αρχής. Η αμφισβήτηση πάντα υπήρχε. Όταν για τέταρτη φορά πρέπει ξανά, τότε λες γιατί. Αλλά εκεί είναι άλλη η νοοτροπία. Όσο καλός και να είσαι την πρώτη χρονιά, είσαι ρούκι. Μου έλειπε να είμαι σημαντικός και να παίζω για να βοηθάω την ομάδα μου. Να νιώθω ότι μπορώ».

Για τα ινδάλματα του:

«Ο Ντιρκ Νοβίτσκι και στη συνέχεια η τριπλέτα Σπανούλης, Διαμαντίδης, Παπαλουκάς».

Για τον Λεμπρόν Τζέιμς:

«Ο Στεφ Κάρι αυτά που κάνει είναι τρομερά αλλά τον βλέπεις και είναι γήινος. Αλλά ο Λεμπρόν είναι ο... Λεμπρόν . Η παρουσία του είναι σε άλλο level. Ο Ντόντσιτς είναι το μπάσκετ, λες τους κοροϊδεύει. Βάζει 40 πόντους και δεν έχεις καταλάβει από πού ήρθαν».

Για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό:

«Η EuroLeague είναι κάτι που σκέφτομαι, που θα ήθελα να γίνει. Έχουμε φτάσει δύο φορές κοντά, ειδικά τη μία πάρα πολύ κοντά αλλά δε ζούμε με το παρελθόν. Βλέπουμε μόνο μπροστά και αν είναι γραφτό θα την κατακτήσω κάποια στιγμή. Δεν είναι αυτοσκοπός αλλά σίγουρα είναι μέσα στα όνειρά μου. Θα ήθελα να παλέψω για τίτλους με τον Ολυμπιακό».

