Γεντβάι: «Θέλω πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, το αξίζει ο σύλλογος και ο κόσμος του»

Ο Τιν Γεντβάι φιλοξενήθηκε στο Matchday Mag ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Ελσίνκι για την 4η αγωνιστική του Conference League και τόνισε χαρακτηριστικά πως: «αυτός ο σύλλογος, αυτή η ομάδα, αυτοί οι οπαδοί, αξίζουν το πρωτάθλημα περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο. Η ομάδα προσπαθεί να ξαναχτίσει την ευρωπαϊκή νοοτροπία που απαιτείται».



Επί προσωπικού και αναφορικά με την υπογραφή συμβολαίου μέχρι το 2027, ο Κροάτης αμυντικός σχολίασε ότι: «Πλέον ο προσωπικός μου στόχος είναι το πρωτάθλημα. Θέλω να φέρουμε αυτόν τον τίτλο πίσω στο σπίτι».

Αναλυτικά η συνέντευξη του Τιν Γέντβαϊ:

Ειλικρινά, δεν ξέρω ποιος μπορεί να θεώρησε ότι θα ήταν εύκολη διαδικασία. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο και ιδίως στα Κύπελλα Ευρώπης. Είχαμε απαιτητικά εκτός έδρας ματς κι μία ακόμα πιο δύσκολη εντός έδρας αναμέτρηση, η οποία έγινε υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει τα παιχνίδια στη Βοσνία και τη Σουηδία. Το ξέρουμε ότι έπρεπε να έχουμε νικήσει. Ήταν ξεκάθαρα δική μας ευθύνη. Τώρα έχουμε μπροστά μας έναν τελικό και πρέπει να νικήσουμε, αν θέλουμε να προχωρήσουμε στην Ευρώπη. Θέλουμε νίκη στο ματς με την HJK αλλά και σε αυτά που ακολουθούν. Για εμάς είναι πολυ ξεκάθαρο: μόνο η νίκη μετράει, και με αυτό το στόχο θα παίξουμε.Στο ποδόσφαιρο υπάρχει πάντοτε ένα διάστημα, κατά το οποίο ο αντίπαλος θα έχει τις στιγμές του. Το ζητούμενο είναι να “επιβιώσεις” σε αυτό το διάστημα. Πρέπει να παραμείνεις συμπαγής, αν χρειαστεί ακόμα και να παίξεις άμυνα για να κρατήσεις το μηδέν. Αυτό έχει να κάνει με τη νοοτροπία μας. Έχει να κάνει ξεκάθαρα με τους παίκτες και όχι με τον προπονητή, τους φιλάθλους ή οποιονδήποτε άλλον. Είναι κάτι που εμείς πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Στα περισσότερα παιχνίδια το κάνουμε καλά, αλλά σε κάποια ματς, αυτά τα 5-10 λεπτά, μας κόστισαν.Είναι δύσκολο να το εξηγήσεις. Χάνεις κάποιες ανόητες μπάλες, κάποιες μονομαχίες που συνήθως δεν χάνεις. Αυτό προκαλεί κάτι σαν αλυσιδωτή αντίδραση. Το ένα φέρνει το άλλο και στο τέλος μαζεύεις την μπάλα από τα δίχτυα σου. Αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να είμαστε μαζί, ενωμένοι σαν γροθιά. Αν το διορθώσουμε αυτό δεν θα έχουμε ανάλογα προβλήματα…Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, αυτός ο σύλλογος, αυτή η ομάδα, αυτοί οι οπαδοί, αξίζουν το πρωτάθλημα περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο. Είναι ο βασικός μας στόχος στο ξεκίνημα κάθε σεζόν γιατί είναι πολλά τα χρόνια χωρίς αυτόν τον τίτλο για μια τόσο μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι κάτι διαφορετικό. Η ομάδα προσπαθεί να ξαναχτίσει την ευρωπαϊκή νοοτροπία που απαιτείται. Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ιστορία στα Κύπελλα Ευρώπης αλλά τα προηγούμενα χρόνια βρισκόταν εκτός Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν να ξαναχτισει αυτή τη νοοτροπία. Αισθάνομαι τυχερός που στο διάστημα που βρίσκομαι στην ομάδα, συμμετέχουμε στους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Αυτό είναι το φυσιολογικό για τον Παναθηναϊκό και αυτό αξίζει ο σύλλογος. Όχι μόνο στο Conference αλλά και στο Europa League. Το αξίζαμε και μπορούσαμε όπως φάνηκε και στα παιχνίδια με τον Άγιαξ, όπου αποκλειστήκαμε στα πέναλτι.Εμείς απ’ την πλευρά μας πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση ως έχει: υπάρχουν πολλοί αγώνες και μεγάλη πίεση και πρέπει να μάθουμε να επιβιώνουμε σ’ αυτές τις συνθήκες παίζοντας στο υψηλότερο επίπεδο και φέρνοντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την ομάδα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε μία προτεραιότητα στην καρδιά και το μυαλό μας για το πρωτάθλημα γιατί ο σύλλογος θέλει όσο τίποτα άλλο αυτό τον τίτλο. Όμως δεν μπορούμε να αψηφούμε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αποτελεί μεγάλο προνόμιο να συμμετέχεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πρέπει να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να φέρνουμε θετικά αποτελέσματα. Είναι υποχρέωσή μας…Είναι πάντοτε μια ιδιαίτερη κατάσταση όταν αλλάζει ο προπονητής μεσούσης της σεζόν. Καταρχάς είναι δύσκολο για τον προπονητή και το επιτελείο του γιατί πρέπει να μπουν γρήγορα στο κλίμα της ομάδας. Και οι παίκτες όμως πρέπει να προσαρμοστούν άμεσα σε νέα πράγματα, που μπορεί να ζητεί ο προπονητής. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα όλα βαίνουν καλώς. Έχουμε τις ίδιες ιδέες και τον ίδιο στόχο. Είναι πιο εύκολο για όλους να προσαρμοστούν και να ακολουθήσουν το μονοπάτι αν βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Πάμε καλά και ελπίζω ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα.Σίγουρα! Αυτό το γκρουπ είναι πραγματικά πολύ καλό. Θεωρώ ότι έχει την προοπτική για πολλά περισσότερα απ’ όσα έχουμε δείξει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι πρέπει να χτίσουμε ένα νικηφόρο σερί που θα μας δώσει ακόμα καλύτερη ψυχολογία αλλά και που θα αναγκάσει τις άλλες ομάδες να μας φοβούνται περισσότερο. Αν τα καταφέρουμε, θα είμαστε πιο κοντά στον στόχο μας.Είναι λίγο αστείο αλλά εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μία… παράδοση που σε θέλει να χάνεις το πρωτάθλημα, αν χάσεις ένα-δύο παιχνίδια. Η σεζόν είναι μακρά, το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο και τελειώνει τον Μάιο. Τίποτα δεν κρίνεται απ’ τον Νοέμβριο. Ο δρόμος θα είναι μακρύς, η μάχη θα είναι μεγάλη αλλά θα κάνουμε τα πάντα για να φτάσουμε στον στόχο μας. Βρισκόμαστε σε καλή θέση στη βαθμολογία και σε μικρή απόσταση απ’ την κορυφή, έστω κι αν είχαμε κάποια αρνητικά αποτελέσματα. Θεωρώ ότι έχουμε καλές και μεγάλες πιθανότητες για να κλείσουμε το έτος στην πρώτη θέση. Και στη συνέχεια θα προοσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά με τον ίδιο στόχο αλλά από καλύτερη θέση.Είναι ξεκάθαρο πως δεν έχουμε πιάσει το μάξιμουμ των δυνατοτήτων που έχουμε ως ομάδα. Είναι σίγουρο πως έχουμε πολλά περισσότερα να δώσουμε. Ξέρουμε ότι πρέπει να πετυχαίνουμε περισσότερα γκολ και ίσως πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό το παιχνίδι μας. Όπως επίσης ότι πρέπει να “σκοτώνουμε” τα παιχνίδια νωρίς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και κάτι ακόμα γι’ αυτή την ομάδα. Στο ξεκίνημα της σεζόν, κατά την προετοιμασία, είχαμε απουσίες καθώς έλειπαν αρκετοί παίκτες. Επίσης, στη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες και πάλι φεύγουν πολλοί ποδοσφαιριστές, κάτι που κάνει πιο δύσκολο το έργο του προπονητή. Τώρα λοιπόν, από εδώ και πέρα, θα είναι μια καλή περίοδος καθώς θα είμαστε όλοι μαζί τουλάχιστον μέχρι τον Φεβρουάριο. Θα έχουμε χρόνο για να δουλέψουμε, για να διορθώσουμε τα λάθη μας και για να γίνουμε καλύτεροι σε όλους τους τομείς.Αισθάνομαι πολύ ωραία στον Παναθηναϊκό! Το ίδιο όμορφα νιώθω και στην Αθήνα. Μέσα στην ομάδα, επίσης, νιώθω καλά. Μου αρέσει το πρότζεκτ που έχει ο σύλλογος και είμαι πολύ θετικός με όσα συμβαίνουν στο κλαμπ. Στα αποδυτήρια υπάρχει ένα πολύ καλό γκρουπ παικτών. Καταπληκτικά παιδιά, που σε κάνουν να χαίρεσαι να έρχεσαι κάθε μέρα στην προπόνηση. Προπονούμαστε μαζί, κερδίζουμε μαζί, χάνουμε μαζί. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που παρέμεινα εδώ…Ναι, ήταν αρκετά εύκολη απόφαση. Ιδίως μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου διότι κλείσαμε τη σεζόν και με έναν τίτλο. Πλέον ο προσωπικός μου στόχος είναι το πρωτάθλημα. Θέλω να φέρουμε αυτόν τον τίτλο πίσω στο σπίτι. Είναι ένας απ’ τους βασικούς λόγους που με κράτησαν στον Παναθηναϊκό…

