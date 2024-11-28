Ολυμπιακός: Χωρίς πίεση στο Βελιγράδι, πετυχαίνει την Παρτίζαν σε κακή συγκυρία

Ο Νίκος Ζέρβας από το Βελιγράδι μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 το ρεπορτάζ από την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μερικές ώρες πριν από το ματς με την Παρτίζαν.



«Χωρίς την πίεση του “πρέπει” η ομάδα του Μπαρτζώκα. Έχει κάνει την… κάβα της με το 8-3. Δεν έχει υποχρέωση να πάρει αποτέλεσμα σε μια έδρα που θα είναι κατάμεστη και απέναντι σε μια ομάδα που ψάχνει να καλύψει το χαμένο έδαφος.



Την Παρτίζαν την πετυχαίνει ο Ολυμπιακός σε κακή συγκυρία μετά από ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα. Οι Σέρβοι το έχουν σαν κομβικό παιχνίδι, ώστε ν’ αποδείξουν ότι και η νίκη στο ντέρμπι δεν ήταν πυροτέχνημα. Θα παίξει πρώτη φορά πλήρης η Παρτίζαν» είπε μεταξύ άλλων ο ρεπόρτερ του σταθμού.



Ακούστε το ρεπορτάζ:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.