Eurobasket 2029: Φαβορί για να αναλάβει τη διοργάνωση η Μαδρίτη

Η Μαδρίτη είναι το φαβορί για να αναλάβει την τελική φάση της διοργάνωσης του Eurobasket 2029, καθώς σύμφωνα με τη «Marca» έχει παρουσιάσει το πιο ελκυστικό πλάνο από όλες τις υποψήφιες, με την απόφαση να ανακοινώνεται τον Μάιο του 2025.

Η ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης της Ισπανίας έχει παρουσιάσει στη FIBA το πως αναμένεται να διεξαχθούν οι αγώνες, σε ένα τουρνουά το οποίο θα διαρκέσει 22 ημέρες. Μάλιστα, το WiZink Center, η έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, θα φιλοξενήσει τον όμιλο της Ισπανίας καθώς επίσης και όλους τους αγώνες του Eurobasket από τη φάση των 16 και έπειτα.

Οι Ισπανοί έχουν υπάρξει οικοδεσπότες ακόμα τρεις φορές σε τελική φάση Eurobasket. Τις χρονιές 1973 και 1997, όπως και το 2007, όταν και ηττήθηκε στον τελικό, στο WiZink Center, από τη Ρωσία!

Υπενθυμίζεται πως η «φούρια ρόχα» κέρδισε τη συμμετοχή της στη διοργάνωση του 2025, έπειτα από τη νίκη της κόντρα στην Σλοβακία και θέλει να κάνει το back to back, καθώς το κατέκτησε το 2022.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.