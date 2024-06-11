Προβάρει τα ασπρόμαυρα ο Μαντί Καμαρά! Όπως μετέδωσε στον bwinΣΠΟΡ FM ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, υπάρχει ανατροπή στην υπόθεση του χαφ από τη Γουινέα και πλέον η συμφωνία με τον ΠΑΟΚ είναι προ των πυλών.

Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει στους όρους της συμφωνίας, παρότι προ ημερών ο ΠΑΟΚ είχε ενημερώσει πως αποσύρει την πρότασή του, και απομένουν τα τυπικά όπως φαίνεται για να επικυρωθεί ο γάμος.

Ο Μαντί Καμαρά αποτελεί έναν ποδοσφαιριστή, τον οποίο ο Ραζβάν Λουτσέσκου επιθυμούσε διακαώς να εντάξει στα πλάνα του, θεωρώντας πως μαζί με τον Μεϊτέ (και εφόσον τελικά αποκτηθεί από την Μπενφίκα) θα είναι ένα ταιριαστό δίδυμο στον άξονα.

Ο 28χρονος μέσος αγωνιζόταν εδώ και μια πενταετία στον Ολυμπιακό, αλλά από τον Γενάρη είχε υποβιβαστεί στη β’ ομάδα και ήταν ανενεργός. Μάλιστα, προσφάτως είχε αποχαιρετήσει με μήνυμά του τους «ερυθρόλευκους» και τον κόσμο τους.

