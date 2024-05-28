Τιν Γεντβάι… τριετίας στον Παναθηναϊκό!



Όπως αναμενόταν, βάσει ρεπορτάζ, οι «πράσινοι» προχώρησαν στην απόκτηση του Κροάτη κεντρικού αμυντικού, ο οποίος ήταν δανεικός από τη Λοκομοτίβ Μόσχας τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Με τηννα ανακοινώνει, λοιπόν, σήμερα (28/05) την συνεργασία της με τον Γεντβάι, που μέτρησεμε το «τριφύλλι» σε όλες τις διοργανώσεις, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Τιν Γεντβάι από την Λοκομοτίβ Μόσχας! Ο Κροάτης αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2027 και έτσι θα συνεχίσει να φοράει τα πράσινα για τα επόμενα τρία χρόνια.Ο Τιν εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιούλιο του 2023 με την μορφή δανεισμού. Στην πρώτη του σεζόν με τους Πράσινους είχε σημαντική συνεισφορά, παίρνοντας φανέλα βασικού με συνολικά 40 συμμετοχές, 2 γκολ, 1 ασίστ.Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του ο Κροάτης στόπερ ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος για το γεγονός ότι θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα του Παναθηναϊκού για τουλάχιστον άλλα τρία χρόνια. Περνάω πολύ καλά στην Αθήνα και στον Παναθηναϊκό. Υπόσχομαι σε όλους ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Δεν βλέπω την ώρα για να δημιουργήσουμε νέες ωραίες αναμνήσεις όλοι μαζί».

