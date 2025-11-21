Η Ζαλγκίρις έχασε με 100-99 από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, αλλά φωνάζει για τη διαιτησία του αγώνα. Κυρίως για μια φάση στα τελευταία δευτερόλεπτα και με το σκορ στο +1 για την «βασίλισσα», όταν ο Μαόντο Λο χρεώθηκε επιθετικό φάουλ για επαφή με το χέρι του Φακούντο Καμπάτσο και εν συνεχεία δόθηκαν δύο τεχνικές ποινές στους Λιθουανούς.

«Δεν έχω τίποτα να πω εκτός από το ότι παλέψαμε μέχρι το τέλος. Συνέβησαν πολλά πράγματα... Είδα πολλά σφυρίγματα, πολλά φάουλ υπέρ της Ρεάλ... Δεν ξέρω τι να πω… Παλέψαμε μέχρι το τέλος και δεν είχαμε σεβασμό από τους διαιτητές. Αυτό είναι το πιο απίστευτο πράγμα γιατί παίξαμε καλά, αλλά χάσαμε. Μισώ να χάνω, μπορώ να δεχτώ την αποτυχία, αλλά να χάνεις έτσι... Νομίζω ότι έπρεπε να είχαμε κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Είμαι πολύ θυμωμένος για ό,τι έγινε στο τέλος», τόνισε ο Σιλβέν Φρανσίσκο, που έκανε σπουδαίο παιχνίδι με 33 πόντους και 11 ασίστ.

Así le han robado el partido a Zalgiris Robert Lottermoser, Milos Koljensic y Marcin Kowalski.



Todos sabemos que a Campazzo, Sloukas, Nunn, Fournier o Micic estas faltas, nunca se las pitan.



Vaya sinvergüenzas estáis hechos @EuroLeague. pic.twitter.com/CvSC38iLWr — OutofContext BarçaBasket 🏀 (@OutBasket) November 20, 2025

«Ο Μαόντο είχε την μπάλα και ο Φακού τον μάρκαρε. Δεν ξέρω τι συνέβη. Οι διαιτητές σφύριξαν φάουλ στην επίθεση για μια μικρή επαφή. Δεν το καταλαβαίνω γιατί στο πρώτο ημίχρονο, ο Φελίς με κλώτσησε στην κνήμη, έπεσα, αλλά δεν υπήρξε σφύριγμα. Θα έπρεπε να είχε δοθεί κι ένα φάουλ υπέρ του Αζουόλας (Τουμπέλις) στον αιφνιδιασμό, αλλά δεν δόθηκε ούτε αυτό. Δεν ξέρω ποιον να κατηγορήσω. Νομίζω ότι οι διαιτητές πρέπει να το πάρουν πιο σοβαρά και να αναλάβουν τις ευθύνες τους, γιατί δεν γίνεται να χάνουμε έτσι», πρόσθεσε ο Γάλλος γκαρντ.

«Είκοσι βολές στο τέταρτο δεκάλεπτο υπέρ της Ρεάλ είναι απίστευτο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Η Ευρωλίγκα δεν θέλει να μιλάμε για τους διαιτητές, αλλά πρέπει να το πάρουμε πιο σοβαρά. Συμβαίνουν πράγματα που δεν μπορούμε να δεχτούμε. Κάθε φορά που κάνουμε λάθος, τιμωρούμαστε. Τώρα η Ευρωλίγκα πρέπει να κάνει κάτι για τους διαιτητές, επειδή η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο», κατέληξε ο 28χρονος άλλοτε άσος του Περιστερίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.